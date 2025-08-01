華南大富翁，勇闖幸福島 華南金融集團守護你的財富與未來
發布日期：114年8月1日
「華南大富翁，勇闖幸福島」活動於114年8月1日盛大開跑！透過有趣的闖關任務、各式金融知識，還有豐富贈品與抽獎，不只能玩得開心，還能一起聰明學理財！
近年通膨、升息、詐騙與地緣戰爭讓我們的生活遭受影響，生活充滿了各種不確定性，即便你不是理財達人，也會感受到「有備無患」的重要，華南金融集團希望協助每一個家庭都能培養財商力，成為未來的人生贏家！
申辦指定產品抽iPhone16、百貨公司禮券
華南金融集團長年深耕台灣金融市場，旗下包含華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南永昌投信、華南金資產管理、華南金創業投資，橫跨銀行、證券、保險與資產管理等領域，提供消費者最安心完整的一站式財務服務。
華南金控於114年8月1日至10月31日推出「華南大富翁，勇闖幸福島」活動，只要在活動期間臨櫃或網路申辦下列任一指定產品並達交易門檻，即可獲得一次抽獎機會，豐富大獎包括iPhone 16、黃金一錢、百貨公司禮券等：
📱 申辦華南銀行信用卡：享專屬回饋
💰 黃金存摺定期定額：掌握抗通膨資產配置
🏦 綁定華銀支付交易：智慧支付再升級
📈 開立華南永昌證券帳戶：布局全球、掌握趨勢
✈️ 申辦華南產險旅綜險、汽(機)車強制險：守護每一趟旅程
夏日最強親子理財派對！全民闖關拿好禮
除此之外，8月23日(六)於統一時代百貨2F夢廣場舉辦「華南幸福島嘉年華」，除透過「大富翁闖關」遊戲融入金融知識，讓大小朋友在遊戲中學會重要的財務觀念，更特別為各年齡層設計專屬活動：
🎨「創意研究所」DIY帆布袋，親子共創專屬回憶
🎤邀請知名財經領域專家郭莉芳主講金融親子講座，J HALL樂團現場演出
🎁拍貼互動牆與抽獎活動，青春潮感滿點
🍹邀請華南金融集團VIP客戶享用專屬調飲、交流理財資訊
把理財變有趣，讓金融變有人情味
誠摯邀請您和最在乎的人，一起重新認識理財、重新對話家庭價值，華南金融集團用專業、創意與溫柔的行動告訴大家：人生再難走的關卡，有華南守護您的財富與未來，更多活動詳情：https://www.accupass.com/go/huananday
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