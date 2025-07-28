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AI賦能！蘇孟宗現身說法 自創工研院貼圖逾750幀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
工研院資深副總經理蘇孟宗利用AI繪圖功能，繪製逾700多幀工研院吉祥物小蜜蜂貼圖。圖／蘇孟宗提供
工研院資深副總經理蘇孟宗利用AI繪圖功能，繪製逾700多幀工研院吉祥物小蜜蜂貼圖。圖／蘇孟宗提供

生成式AI席捲全球後，許多人不禁擔心未來很多工作會被AI取代。工研院資深副總經理蘇孟宗今日與104人力銀行共同發布「2025半導體業人才報告書」會後受訪，就以自己現身說法，強調他運用AI繪圖，利用工研院吉祥物小蜜蜂，製造各項創造，截至目前為止他已創作可用於line對話的750幀貼圖，證明AI能讓更多賦加更多職能，讓他已不再購買Line貼圖。

蘇孟宗並自己創作line貼圖為例，強調AI賦能，未來不會AI的人，勢必會被會善用AI當工具的人取代。

蘇孟宗再舉日前赴矽谷拜會美國新創公司Pax AI為例，對於這家公司創辦人發現美國發現未來實施對等關稅後，很多企業正苦於不知如何面對複雜的關稅影響，出生於台灣的陳衣凡（Penny Chen），卻發現可運算AI龐大的算力，開發出一套快速計算公式幫助業快速解決關稅帶來的困擾，這家公司最近在矽谷火紅，成為熱門投資標的。陳衣凡曾在美國貨運代理公司Flexport和亞馬遜擔任研究科學家，她就是利用AI快速的算力，解決關稅的痛點。

蘇孟宗強調，政府推動百工百業導入AI，就是要以這類的思維，協助傳統產業轉型 。目前已有多家指標型企業與工研院合作，導入AI提升競爭力。

工研院資深副總經理蘇孟宗強調AI會讓更多人賦加職能，提升競爭力。記者簡永祥／攝影
工研院資深副總經理蘇孟宗強調AI會讓更多人賦加職能，提升競爭力。記者簡永祥／攝影

AI 關稅 貼圖

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