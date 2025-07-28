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AI 重塑生技價值鏈 勤業眾信：轉型聚焦體驗與信任

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信日前參加「Bio Asia-Taiwan 亞洲生技大會–數位健康論壇」。業者提供
勤業眾信日前參加「Bio Asia-Taiwan 亞洲生技大會–數位健康論壇」。業者提供

數位科技正深刻改變全球生命科學與醫療產業，勤業眾信聯合會計師事務所指出，「生成式AI的普及、資安威脅升高，以及客戶行為快速變化」已成為推動產業轉型的三大主因，企業普遍加速投入數位化與營運創新。

根據勤業眾信發布的《2025生命科技產業展望報告》調查，近四成企業將「強化客戶體驗與信任」列為首要任務，並優先布局CRM平台、供應鏈彈性設計、資安防護與研發自動化等核心技術。

勤業眾信日前參加「Bio Asia-Taiwan亞洲生技大會」數位健康論壇，科技與轉型服務執行副總洪吉維指出，AI與雲端正帶動產業重塑，企業營運模式朝向敏捷化、以客戶為中心與強調合規性的方向發展。

2024年已有16%的藥物研發活動結合AI技術，預計到2029年將增至42%，應用層面包括藥物設計、虛擬模擬、製程優化、品質控管與即時放行（Real-time release testing），有效縮短生產周期、提升效率。

在商業應用上，AI已導入合約管理、行銷內容生成、價格談判與新藥報價等流程。85%高階主管計畫投資生成式AI，協助提升決策速度與客戶互動品質。同時，透過行動裝置與自動報價平台整合，有望簡化醫療銷售流程並提升新藥上市成功率。

報告進一步指出，未來五年若能成功導入AI，生物製藥業可望實現跨部門營收11%成長，醫療科技公司則可能在兩至三年間節省最多12%成本。生成式AI被視為轉型關鍵利器，不僅降低研發成本、簡化後勤管理，也提升數位通路的客戶自助能力與員工工作效率。

勤業眾信呼籲，企業在部署AI的同時，應優先聚焦能實質創造價值的策略項目，並強化與內外部利害關係人及技術團隊的溝通。此外，完善數位基礎建設與內部治理機制，將是企業能否有效釋放AI潛力的關鍵。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理洪吉維。業者提供
勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理洪吉維。業者提供

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