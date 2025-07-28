80歲免評聘外籍看護8月上路 民團籲優先保障重症

立委林月琴與民團28日上午召開記者會，針對《就業服務法》第46條修正案將於8月1日上路，讓年滿80歲以上長者，免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，可直接申請聘僱家庭看護移工，擔憂此舉恐衝擊重症家庭。

民團表示，去年底通過今年初公布的《就服法》第46條修正案將於8月1日上路，法條增列第四項雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估，聘外籍看護。民團憂心，未來身障族群、罕病、失智、失能長輩，恐將和健康或衰弱長輩（合於資格有53萬，目前推估10萬）在人力和價格上競爭外籍看護。

林月琴表示，新法一旦實施，將新增10萬名可聘僱外籍看護工的高齡者，這些多半是健康、好照顧的對象，勢必成為移工首選，反而讓真正需要照顧的失智或重度障礙家庭更難請到人，甚至從移工來源國就已被排除。

林月琴認為，這不是改善制度，而是惡法，8月1日一上路，重度照顧者留不住人，薪資飆漲也請不到人，更凸顯長照系統能否承接重責的疑問。她呼籲政府應暫緩實施；若硬要上路，則應建立移工聘僱分級制度，並廢除巴氏量表採用長照需求評估方便移工家庭銜接長照服務。

家庭照顧者關懷總會長陳景寧表示，就業服務法修法之亂，主要是新增了53萬沒有失能、失智的長輩，他們潛在的市場競爭者，在政策層面，這部分也有年齡歧視的問題，覺得這群人照顧自己的能力一定有減損。他呼籲應該回到失能需求來取代年齡歧視，避免外勞「避重就輕」，重症家庭必逼得要加薪留人，進入搶工的年代。

陳景寧說，去醫療專業機構用巴氏量表評估，是民眾的痛點，政策上應該改善的不是全面放寬，而是廢除去醫院評巴士量表，全面改以長照失能評估（CMS），讓評估服務輸送到家，也可以將心智功能、家庭照顧能力全面納入綜合考量。政府也可以更加全面掌握失能人口的需求程度分布。

社會福利總盟理事長陳節如表示，大兒子因為幼兒時期腦傷變成極重症多重障礙，他家裡就有進用外籍看護，同時也會使用身障臨時托育服務和長照交通車。今年一月修法後，他突然也變成符合資格可以進用外勞的需求者，但他認為，如果進用的是「家庭看護工」，還是應該要有失能認定的程序，但目前法條的寫法只有年紀，立法不夠周延。

罕病基金會副執行長洪瑜黛表示，最近做了內部問卷（47份），其中40%有表示外籍看護工提出調漲工資的要求，23%表示會提出更換雇主，21%有耳聞仲介鼓勵健康長輩聘僱外籍看護。

洪瑜黛說，罕病族群普遍擔心仲介公司可能藉市場需求擴大之勢，提高引進費、服務費等各項行政費用，但對重症者，家庭負擔已經很大，若聘僱外籍看護還需要特別被加價才能請得到，對弱勢的家庭而言，長期的經濟負擔真的是很大的壓力。

社福總盟秘書長孫一信表示，對於勞動部和衛福部在目前法條的現況，為了保障重症優先，建立綠色通道一事，他表示肯定。這個修法爭議從兩年前的總統選舉就已經開始，兩年前，勞動部和衛福部就已經開放CMS評估並使用服務六個月以上，以及CDR評估也可以進用外看的多元免評措施，紓解了一部分民間需求壓力。

孫一信提到，但8月1日起從民間求才、招募許可、國內承接和國外引進程序，來區分重症和一般案件，似乎也是兩部會從修法之後可以找到的行政手段，盡量降低重症聘僱衝擊。時間拉長，會不會有效果遞減的情況，需要時間來證明。

孫一信說，對於外看市場，不得不納入仲介這個角色，仲介會不會將80免評視為家庭看護新藍海，鋪天蓋地、入家入戶的推銷，才是最終影響的關鍵。勞動力稀缺的台灣，這個影響將是重症搶不到外勞，連機構外勞恐怕也會產生聘不到人的問題，盼望勞動部和衛福部以及始作傭者立法院，關注並持續檢討家庭外看政策。