對等關稅何時出爐？ 知情人士：鄭麗君仍在華府磋商中
對等關稅上路期限將至，外界高度關注我國關稅稅率會是多少，知情人士透露，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府談判中，目前對於關稅進展尚未明朗。
美國總統川普7月7日以來，已致函25個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，仍不包含台灣和澳洲等貿易規模較大的夥伴，並已陸續歐盟、日本、菲律賓及印尼等經濟體達成協議。從迄今公布的協議來看，川普要的主要是「擴大開放美貨進口」、「砸錢買美貨」及「投資美國」，關稅協議可能多為15%起跳。
台灣方面也在上周，由鄭麗君率領談判團隊飛往美國華府進行第四輪實體磋商，外界關心是否我方也會大開各種條件來爭取有利關稅。
對此，知情人士透露，鄭麗君仍在華府談判中，若有進展再適時對外說明。
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