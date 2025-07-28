關稅陰霾籠罩！七月消費者信心指數上升 「國內經濟景氣」下降最多

中央大學台灣經濟發展研究中心28日發布今年7月消費者信心指數（CCI）總指數為64.38點，與上個月比較上升0.68點。六項分項指標中，物價水準、投資股票時機上升，國內經濟景氣、家庭經濟狀況、購買耐久性財貨、就業機會4指標則呈現下降。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為29.11點，較上個月調查結果上升幅度5.15點；上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為32.74點，較上個月調查結果上升幅度0.27點。

下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為80.65點，較上個月調查結果下降幅度0.46點。下降幅度第二的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為76.65點，較上個月調查結果下降幅度0.41點。下降幅度第三的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為96.57點，較上個月調查結果下降幅度0.31點。下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為70.53點，較上個月調查結果下降幅度0.18點。

中央大學台經中心表示，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為94.48點，與上月的調查結果相較下降0.14點，為近五年最低水準。

2025年七月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,088位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。