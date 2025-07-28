7月消費者信心止跌回升 但關稅陰影籠罩經濟信心

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布114年7月消費者信心指數(CCI)總指數為64.38點，與上個月比較上升0.68點，雖終止連續九個下降，止跌回升，但變化不大。上升最大的是投資股市信心，下降最多則是國內經濟景氣，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，國人對未來半年經濟景氣及家庭經濟都跌到一年來最低，顯示國人對美國關稅攤牌後的景氣影響感到憂心。

調查結果顯示，此次調查兩項指標上升，分別是物價水準、投資股票時機， 四項指標下降，分別是國內經濟景氣、家庭經濟狀況、購買耐久性財貨、就業機會。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查29.11點，較上月調查上升5.15點，「未來半年物價水準」本月調查32.74點，較上月調查上升0.27點。

吳大任分析，7月調查較上月上升0.68點，終止之前連續九個月下降，此次止跌回升，上升最多是投資股市信心，顯著上升5.15點，但整體指數29.11點還是不到30，顯示對投資股市信心仍低迷。

他說，此次台股回到23000點，與台積電股價上升有關，背後與輝達開放中國大陸H20晶片有關，中國市場很大，如果輝達晶片無法進到大陸，對輝達損失嚴重，如今重啟進口，因為存貨不足也要台積電重啟生產，對台積電是很大利多，因此台積電股價表現不錯，也是帶動台股上漲主要原因。

吳大任指出，下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查80.65點，較上月調查結果下降0.46點，下降幅度第二指標「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查76.65點，較上月調查下降0.41點，兩項指數都創去年5月以來最低。「未來半年購買耐久性財貨」本月調查96.57點，較上月下降0.31點，指數創2021年7月、四年一個月以來最低。

至於「未來半年就業機會」，本月調查為70.53點，較上月調查下降0.18點。吳大任分析，由於關稅對工具機、機械業等產業都因台幣升值出現匯損，加上關稅未定，業者目前都不敢接單，目前已經開始放無薪假，未來若是關稅很高，例如達到20%以上，裁員失業數據就會大幅攀升。

今天最新消息是歐盟關稅稅率降至15%，吳大任認為，從各國談判來看，美國都是要求降一個百分點就要讓步一些東西，台灣原始稅率是32%，就算降幅比照日本、歐盟，要讓步的籌碼必定不少，台灣經濟體遠不如日本，讓利幅度要高於日本，可能性不高，稅率應在20%之上，他判斷台灣對等關稅稅率落在20%至25%。

房市方面，吳大任表示，7月「購買房地產時機」調查結果94.48點，創2020年8月、近五年最低，持續走弱。