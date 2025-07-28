逾80歲請外看免評8月1日上路 民團憂「搶工危機」已經浮現

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表將於八月一日上路，勞動部、衛福部明天將正式對外說明。民間團體憂心，新制上路後，據勞動部推估，符合申請資格者暴增至53萬人，推估聘請外籍看護者約10萬人，占現在聘請人數21萬人的一半以上，弱勢家庭未來在競爭人力和價格上，充滿困難。民團今高喊「人力要用對地方、重症要優先保障」，「廢除巴氏量表、回歸長照評估」，要求政府重視。

民進黨立委林月琴及台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體，今天共同舉辦「80歲免評上路 20萬外籍看護家庭搶工危機浮現 」記者會，出席者手上拿著大大的「憂」字，並高喊口號。

八月一日起，「就業服務法」第46條修正案增列第4項雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症2期以上者，得免經醫療機構專業評估。將於八月一日上路，將來身障族群、罕病、失智、失能長輩勢必和健康或衰弱長輩，在人力和價格上競爭外籍看護。

家總秘書長陳景寧說，新制上路後，新增53萬沒有失能、失智的長輩可以聘請外籍看護，但移工面臨全世界搶工的議題，且國內移工引進人數並未增加，加上已有人力仲介強力廣告，及外籍看護間口耳相傳，愈來愈多外籍看護得知新制，有人主動提及加薪，讓雇主相當煩惱。她指出，此制度首當其衝的是六都已聘雇外看的家庭，恐面臨外看出走。

罕病基金會副執行長洪瑜黛說，近期做了內部問卷，總計47份，其中40%表示，外籍看護工提出調漲工資要求，23%提出更換雇主，21%耳聞仲介鼓勵健康長輩聘僱外看。罕病族群普遍擔心仲介公司可能藉市場需求擴大，提高引進費、服務費等各項行政費用，對弱勢家庭而言，長期經濟負擔真的是很大壓力，罕病家庭勢必成為最大受災戶。

中華民國自閉症總會理事長陳惠玲、桃園脊髓損傷潛能發展中心組長黃仁祥、台灣重症兒360發展協會重症兒家長李詩穎都希望政府能更加重視弱勢團體需求。

立委林月琴說，新法實施將新增10萬名可聘僱外籍看護的高齡者，這些多半是健康、好照顧的對象，勢必成為移工首選，反而讓真正需要照顧的失智或重度障礙家庭更難請到人，甚至從移工來源國就已被排除。

「這不是改善制度，而是惡法。」林月琴指出，，8月1日一上路，重度照顧者留不住人，薪資飆漲也請不到人，更凸顯長照系統能否承接重責的疑問，呼籲應暫緩實施；若硬要上路，應建立移工聘僱分級制度，並廢除巴氏量表採用長照需求評估方便移工家庭銜接長照服務。

社會福利總盟理事長陳節如說，大兒子幼兒時腦傷成為極重症多重障礙，家裡請外籍看護協助，同時也使用身障臨時托育服務和長照交通車。今年一月修法後，她突然變成符合可以進用外勞的需求者，如果聘雇外籍看護煮飯、洗衣、拖地嗎?因此，應要有失能認定的程序，但目前法條規範卻只有年齡。