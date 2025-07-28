影／80歲免評上路 民團籲勞動部應設計分級聘僱制度

台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，預計新增53萬名健康長者符合資格，勞動部推估其中10萬人會提出申請，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，新增53萬無失能、失智長輩將成潛在競爭者，並批評政策帶有年齡歧視，應回歸失能需求判定，以免造成市場失衡與外勞挑輕鬆工作現象，導致重症家庭負擔加重。