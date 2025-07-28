快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／80歲免評上路 民團籲勞動部應設計分級聘僱制度

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴（前排右三）上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。記者曾吉松／攝影
台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴（前排右三）上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。記者曾吉松／攝影

台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，預計新增53萬名健康長者符合資格，勞動部推估其中10萬人會提出申請，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，新增53萬無失能、失智長輩將成潛在競爭者，並批評政策帶有年齡歧視，應回歸失能需求判定，以免造成市場失衡與外勞挑輕鬆工作現象，導致重症家庭負擔加重。

勞動部 外籍看護 巴氏量表

延伸閱讀

民團憂「80歲免評聘移工」衝擊重症 勞動部29日公布六大配套

守護兒少權利 綠委籲廢除未成年性侵案追訴期

Uber Eats又片面降薪 工會怒喊「外送員不是免洗筷」擬發動反制

綠委王義川、林月琴挺進南桃園市場 批藍委刪預算籲726投罷免

相關新聞

對等關稅何時出爐？ 知情人士：鄭麗君仍在華府磋商中

對等關稅上路期限將至，外界高度關注我國關稅稅率會是多少，知情人士透露，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府談判中，目前對於關稅...

關稅陰霾籠罩！七月消費者信心指數上升 「國內經濟景氣」下降最多

中央大學台灣經濟發展研究中心28日發布今年7月消費者信心指數（CCI）總指數為64.38點，與上個月比較上升0.68點。...

逾80歲請外看免評8月1日上路 民團憂「搶工危機」已經浮現

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表將於八月一日上路，勞動部、衛福部明天將正式對外說明。民間團體憂心，新制上路後，據勞動部...

民團憂「80歲免評聘移工」衝擊重症 勞動部29日公布六大配套

立委林月琴與民團28日上午召開記者會，針對《就業服務法》第46條修正案將於8月1日上路，讓年滿80歲以上長者，免經醫療機...

7月消費者信心止跌回升 但關稅陰影籠罩經濟信心

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布114年7月消費者信心指數(CCI)總指數為64.38點，與上個月比較上升0.68點...

影／80歲免評上路 民團籲勞動部應設計分級聘僱制度

台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。