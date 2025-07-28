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美台對等關稅未定 卓揆指示經發會第二場顧問會議擇期舉行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰考量目前與美方關稅談判尚未定案，今天決定將原訂於明天舉行的行政院經濟發展委員會第二場「包容成長組」顧問會議推遲舉行。行政院表示，「包容成長組」討論聚焦內需相關產業，與美方對等關稅因應方案高度相關，將等與美方談判的對等關稅有結果後，再擇期通知舉行。

經發會分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三組，近期啟動的顧問會議上周由創新經濟組打頭陣，召開今年第一場顧問會議，會中聚焦AI新十大建設、AI人才培育等議題，本周則由包容成長組接棒，將在明天召開會議，鎖定提振內需。

行政院發言人李慧芝今天指出，考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，因此卓揆指示，後續會議將待關稅談判有進一步結果後，再行擇期通知舉行，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。

對等關稅

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