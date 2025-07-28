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民團憂「80歲免評聘移工」衝擊重症 勞動部29日公布六大配套

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立委林月琴與民團28日上午召開記者會，針對《就業服務法》第46條修正案將於8月1日上路，讓年滿80歲以上長者，免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，可直接申請聘僱家庭看護移工，擔憂此舉恐衝擊重症家庭。對此，勞動部表示，其29日將與衛福部共同公布六大配套措施，降低重症家庭所受之衝擊。

《就服法》第46條修正案，增列第四項雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估，將於8月1日上路。民團評估，未來身障族群、罕病、失智、失能長輩，勢必和健康或衰弱長輩（合於資格有53萬，目前推估10萬）在人力和價格上競爭外籍看護。

勞動部和衛福部已研議分流機制，希望建立重症者的綠色通道，盡量降低重症族群的衝擊。對於勞動部和衛福部的努力，民團予以肯定，但對於修法後可能產生的市場衝擊，能否只透過綠色通道來因應，民團認為，仍需時間的驗證。民團也要求重症分流是否直接全部回歸長照CMS評估，亦可順利銜接各項長照服務。

針對民團訴求，勞動部表示，民團的憂慮與勞動部在修法前的提醒與擔憂一致，因此勞動部作為行政部門也非常重視修法帶來的衝擊與影響。

勞動部說明，其與衛福部召開多次跨部會會議共同研擬相關配套措施，就是希望將衝擊減低。勞動部預計於29日與衛福部共同召開記者會，公布六大配套措施，結合各項資源，降低重症家庭所受之嚴重衝擊。

勞動部 衛福部

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