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政院：對等關稅尚未出爐 經發會顧問會議擇期通知舉行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經濟發展委員會原本預計29日召開第二場顧問會議，不過，行政院發言人李慧芝28日表示，因考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，後續將等關稅談判有進一步結果後，再擇期通知舉行。

李慧芝28日表示，因考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，因此行政院卓榮泰院長指示，後續會議將待關稅談判有進一步結果後，再行擇期通知舉行，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。

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