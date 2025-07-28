文科轉進半導體 工研院：文科生進行240小時半導體學程 就業率75%

半導體產業成為台灣當紅炸子雞，不僅薪水誘水，也是職場常勝軍。為解決日益嚴重的半導體人才荒，文科生也成為半導體人才招攬對象。工研院今日攜手104人力銀行發布《半導體業人才報告書》，揭露文科生透過半導體學程，只要花為期90天，就業率達50%，若經半年的培訓，就業率更高達75%。

工研院工研院產業科技國際策略發展所所林昭憲以勞動部和各大學合作半導體課程短期培訓班，進行為期240小時的半導體製程、半導體與光電實務及半導體與電子電路系統設計等課程，90天的就業率達50%，180天後的就業率超過75%。

林昭憲表示，因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，而台灣半導體人才因擁有外語能力、能適應海外工作環境與文化的專業，正是台灣科技人才的DNA，未來勢必成為國際科技人才庫，進而成為各國挖角對象，不過他強調，能否複製台灣半導體產業成功經及到海外，仍將遭遇法規、技術、社會和文化整合等嚴峻挑戰，因此未來培育靈活應變能力及跨領域或跨技術整合能力，是提升企業競爭力的重要課題。