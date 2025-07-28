美、台對等關稅將掀牌 本周揭曉稅率 產官備戰

美國對台對等關稅稅率將掀牌，即便我方以「爭取稅率不比日、韓高」為目標，政府、產業界仍嚴陣以待。政院備妥930億元銀彈，從利息補貼、轉型升級補助到薪資補貼等，支持產業並穩住就業市場；產業界包括工具機、汽車零組件、電子代工等，也都緊盯變化，目標靈活調度產能。

據了解，行政院副院長鄭麗君已與美方完成第四輪實體磋商，預計今（28）日凌晨返台。消息人士透露，對於台灣稅率，政府目標是至少爭取不高於日、韓等競爭國，但日本稅率已揭曉為15%，低於先前預期，也對台美談判形成壓力。知情人士表示，雖不去臆測最終稅率，但會做好各種準備及推演。

立法院已三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，備有930億元特別預算用以支援產業，包含工業及農業，推動金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場三大產業支持措施，目的是解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及布建國際行銷通路、爭取海外訂單。

圖／經濟日報提供

經濟部次長何晉滄表示，其中經濟部負責執行460億元，主要是融資方面，及升級轉型輔導、協助業者分散市場等。

農業方面，外界推測，可能對美國開放市場。農業部將從生產端、運送端、通路端給予農民支持，健全外銷產業鏈，讓台灣農漁產站穩美國市場，也開拓新興高端市場；也提供農業貸款利率加碼補貼，並加碼補助外銷冷鏈體系等。

勞動市場方面，關稅衝擊中小型傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠業等，勞動部曾推估，受影響勞工恐達10餘萬人，勞動部將啟動僱用安定措施，因關稅和景氣被迫放無薪假勞工亦能獲得薪資補貼，預算約150億元。

產業界也嚴陣以待。與日本直接有出口美國競爭壓力的工具機、汽車零組件產業最有感。台灣機械公會理事長莊大立強調，美國是台灣機械設備最大出口國，美對台關稅若高於亞洲主要競爭國，如日韓，台灣會很慘。

莊大立重申，新台幣匯率一定要守住，千萬不能作為關稅談判的籌碼，因為「新台幣匯率如果持續升值，那麼台灣機械設備及工具機產業根本就沒得玩了！」

國內指標工具機廠也正思索產能調配方案，希望能將關稅衝擊降至最小。車用零組件業者方面，和大、東陽等都已擴大美國新產能投資，藉此就近供貨美國市場，同時免去關稅壓力束縛。

電子業則以代工廠最受矚目，業者透露，目前看來，美國對馬來西亞、墨西哥、泰國等台灣代工廠主要海外據點國家關稅大致底定，只要台灣比這些國家稅率低，相對就具出口美國優勢，正緊盯美國對台正式宣布關稅稅率後，做最佳化產能調度。（記者江睿智、黃婉婷、邱馨儀、宋健生、林薏茹）