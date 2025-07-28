核三重啟？ 周四正反交鋒

總統府國家氣候變遷對策委員會將於周四（31日）召開，據了解，環團預計在討論時，提出823核三重啟公投議題。由於核三重啟正、反方代表童子賢、林子倫、曾文生，都是該委員會委員，正反雙方將提前在委員會交鋒，成公投前哨戰。

據掌握，此次氣候變遷委員會議程將由委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新專題演講「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」，接著由環境部報告前次會議列管事項辦理情形、淨零路徑下空汙改善，內政部則將報告近零碳建築的轉型與展望。

據了解，環團代表將於討論事項環節，提出823核三重啟公投議題。童子賢將在核三重啟公投擔任正方代表，而台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫則擔任反方代表，在環團拋出核三公投議題後，會中將再掀討論。

針對823核三重啟公投，中選會將舉辦五場發表會，分別在8月7日、8月9日、8月11日、8月13日及8月15日舉行，此前，氣候變遷委員會將率先登場。

前幾次氣候變遷委員會中，挺核、反核雙方已有多次交手。另外，針對淨零排放議題，賴清德總統先前在委員會中宣布2032、2035年減碳新目標，搭配六大部門、20項減碳行動旗艦計畫。

此外，先前討論議題還包括綠色金融、深度節能方案、台灣電力供需等。環境部指出，減碳方針出爐後，綠色成長是重中之重，其中綠色金融是重要力量。