經發會提振內需將射三箭 第二場顧問會議明天登場

行政院經濟發展委員會今年第二場顧問會議明（29）日登場，主軸為「擴大內需」，將射三箭，包含婚育宅、都更危老、觀光發展等，聽取顧問建議；另也將向顧問說明，包含雙就業雙照顧、薪資提升以及中小微企業振興等各項議題進展。

經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，上周由創新經濟組打頭陣，召開今年第一場顧問會議，會中聚焦AI新十大建設、AI人才培育等議題，本周則由包容成長組接棒，將在明天召開會議，鎖定提振內需。

據了解，此次議程當中，如何擴大內需將是重中之重，尤其在居住、觀光政策方面，也將加緊腳步，聽取經濟顧問建議，主要分為三大面向。

圖／經濟日報提供

首先是社宅、婚育宅、青年宅等規劃。行政院長卓榮泰先前拋出婚育宅初步構想，住在青年住宅或社會住宅的年輕人，一旦要結婚、生子，租金補貼可以加碼。

內政部等相關部會在啟動討論後，將在顧問會議中聽取產業界意見。據了解，先前初步討論方向是針對婚育家庭，新婚可加碼租金補貼50％、育有未成年子女每人加碼100％，另也放寬申請資格、增加補助項目、可優先入住社宅，不過尚未定案。

其次是在都更危老方面，也將更積極推動。其中危老條例將於2027年5月落日，內政部正在檢討，朝修法延續方向推進，並從適用範圍、容積獎勵機制及配套措施等三大面向討論。

都更方面，過去因速度太慢而為外界所詬病，未來如何提升速度、甚至解決面臨的融資難題，將是外界關注焦點。

最後則是觀光發展，據了解，顧問會議將廣泛聽取顧問意見，包含傳統觀光、會展經濟、演唱會經濟或體育賽事等，如何打造更優質的觀光體驗、提升觀光產值，也受到各界矚目。

此外會中議程也安排前次會議進度報告，包含薪資提升及透明化、中小微企業多元振興、雙就業雙照顧、青年多元發展等議題。

行政院經發會由院長卓榮泰擔任主委，副院長鄭麗君擔任副主委，財經部會首長擔任委員，並邀集產業、學界人士擔任顧問。去年共召開三次委員會議、一次顧問會議，今年則先分組召開顧問會議，後續再召開委員會議。