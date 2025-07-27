「美國製造」來了 AI伺服器代工鏈衝刺美國布局

川普政府對等關稅將於八月一日上路，無論美方對各國課徵關稅最終稅率結果如何演變，廣達、緯穎、緯創及英業達等代工廠ＡＩ伺服器走向「美國製造」已箭在弦上，未來美國將成為ＡＩ伺服器重要生產基地。

廣達今年以來持續加大伺服器美國製造腳步，董事長林百里日前表示，廣達在美國製造方面很有經驗，也很有規模，若客戶有需求，廣達就會增加產能，擴廠是肯定的事。不過，筆電或iPhone等消費性電子產品若在美國製造，會面臨極高的成本與獲利挑戰。

緯創董事長林憲銘日前也說，美國德州新廠可生產許多高單價產品，未來幾年北美會是緯創很大的市場，美國布局有其必要性。緯創總經理林建勳指出，德州新廠專注ＡＩ ＧＰＵ、高效運算等高單價ＡＩ伺服器產品，若後續在美國擴大製造布局，會以德州為主要基地。

緯穎董事長洪麗寗日前表示，美國關稅政策變化並非企業所能掌控，只能做好萬全準備，靜待後續發展，緯穎已有多套劇本以因應局勢變化，早在沒有關稅議題前，內部就討論是否應赴美設廠，關稅事件加深投資美國產能的必要性，目的在於提升生產靈活度。

美方目前已公布關稅稅率的有廿五個國家，台灣適用稅率還未出爐，為落實川普力倡的「美國製造」，其中將對墨西哥加徵百分之廿五關稅；馬來西亞課徵百分之廿五關稅，較先前的百分之廿四小幅增加；泰國稅率目前暫定為百分之卅六關稅，但兩國仍持續談判中。

從代工廠墨西哥生產布局來看，緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，英業達墨國伺服器產能占整體伺服器產能三成。業界人士指出，目前美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）持續有效，在其框架下的商品範圍包括電腦、筆電、手機、伺服器及ＡＩ伺服器，但前提是相關產品必須符合協定的原產地規則，當完全在北美生產或滿足特定區域價值含量要求，才能免關稅進入美國市場。

至於金寶過去伺服器產品主要在泰國生產，因應ＡＩ伺服器新客戶墨國生產需求，去年下半年開始在墨國試產Ｌ２（ＰＣ板製造）。廣達目前泰國產能包括伺服器、消費性電子及筆電等產品線，原先主要是為生產Chromebook及其他消費性產品，但訂單不如預期，廣達因此擴大當地伺服器產能，同時爭取筆電代工訂單，隨著惠普擴大移轉至泰國生產，廣達順勢承接訂單。

英業達供應至美國市場的筆電主要從台灣、泰國及墨西哥出貨，目前泰國筆電產能達百分之廿，部分新增加的筆電產能預計第三季加入量產。

業界指出，在各國關稅尚未完全塵埃落定之際，客戶端「怎麼調整都可能受關稅波及」，現階段代工廠均緊盯各國關稅拍板結果，以因應客戶需求，彈性應變。