關稅影響未定 專家：聯準會本周料不降息

法新社廿七日報導，儘管美國總統川普第二任以來持續施壓，但外界仍普遍預期聯準會（Fed）官員在本周召開的利率決策會議中，將再次暫緩調降利率。

鑒於川普的關稅措施反覆無常，且關稅對通膨造成的影響具滯後效應，因此聯準會官員希望先看到今夏的美國經濟數據，再評估物價所受影響。

聯準會預定廿九、卅日舉行決策會議，除了考量是否調整利率，也尋求在控制通膨與健全就業市場間取得平衡。

然而，聯準會依數據做決策的做法，使川普不滿，再三批評主席鮑爾未進一步採取降息措施，但有經濟學者預料，聯準會在本周決策會議中可能忽視川普施加的壓力。英國經濟研究機構牛津經濟公司經濟學家史威特說，「我們才剛開始見到關稅對通膨帶來影響的例證。他還說，「我們在七、八月會見到這類證據，它們讓聯準會有維持觀望的理由」。