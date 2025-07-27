「自住客很焦慮」 愛山林副董：金融管制應適度鬆綁

愛山林建設副董事長張境在表示，他在房地產業這麼久，很少看過換屋自住客對銀行貸款這麼焦慮，現在預售屋交易就連建商願意幫助買方以「分期付款」方式，將銀行房貸成數落差的差額補上也不行，認為政府對自用客不友善，應該體察民意。

長期在第一線觀察市場銷售狀況、資歷逾卅年的張境在說，現在市場上的買方幾乎都是自住客，不是首購的年輕人、就是換屋客，這都是實質有居住需求的自用買方，建議政府應該適度鬆綁金融管制，讓有點能力的剛需買方在購屋上能順利貸款。

業者指出，過去買方可能因頭期款或是銀行房貸與買方預期有落差，這類資金落差，對資本相對雄厚的開發商來說，在自身願意承擔風險下，願意讓買方「分期付款」、補上銀行貸款成數不足部分，這已行之久遠，但近期政府卻開始嚴查並禁止「第二順位抵押予建商」貸款案件，實在不必要。

業界建議，政府應該要有足夠的能力和智慧，設計出一套合宜的政策，能夠過濾分辨「安居自住客」、「短線投資客」，同時鼓勵工商業適切發展，要讓安居自住的人買得到房也貸得到款，不要讓剛需買方那麼辛苦。

對於市場期待房價下跌，達欣工董事長王人正、潤泰新總經理李志宏異口同聲表示「難」，主因工料雙漲，建商建築成本降不下來。王人正指出，調升的薪資不可能降，期待房價下跌機會不大。