聽新聞
0:00 / 0:00

「自住客很焦慮」 愛山林副董：金融管制應適度鬆綁

聯合報／ 記者陳美玲／台北報導
愛山林建設副董事長張境在（右一）。圖／聯合報系資料照片
愛山林建設副董事長張境在（右一）。圖／聯合報系資料照片

愛山林建設副董事長張境在表示，他在房地產業這麼久，很少看過換屋自住客對銀行貸款這麼焦慮，現在預售屋交易就連建商願意幫助買方以「分期付款」方式，將銀行房貸成數落差的差額補上也不行，認為政府對自用客不友善，應該體察民意。

長期在第一線觀察市場銷售狀況、資歷逾卅年的張境在說，現在市場上的買方幾乎都是自住客，不是首購的年輕人、就是換屋客，這都是實質有居住需求的自用買方，建議政府應該適度鬆綁金融管制，讓有點能力的剛需買方在購屋上能順利貸款。

業者指出，過去買方可能因頭期款或是銀行房貸與買方預期有落差，這類資金落差，對資本相對雄厚的開發商來說，在自身願意承擔風險下，願意讓買方「分期付款」、補上銀行貸款成數不足部分，這已行之久遠，但近期政府卻開始嚴查並禁止「第二順位抵押予建商」貸款案件，實在不必要。

業界建議，政府應該要有足夠的能力和智慧，設計出一套合宜的政策，能夠過濾分辨「安居自住客」、「短線投資客」，同時鼓勵工商業適切發展，要讓安居自住的人買得到房也貸得到款，不要讓剛需買方那麼辛苦。

對於市場期待房價下跌，達欣工董事長王人正、潤泰新總經理李志宏異口同聲表示「難」，主因工料雙漲，建商建築成本降不下來。王人正指出，調升的薪資不可能降，期待房價下跌機會不大。

延伸閱讀

以英國PPI為鑑 端正貸款保險

房市進入買方市場 如何避免買到爛尾樓？專家：3種履約擔保防建商捲款

影／「我家歪了」彰化伸港百甲區蓋14層大樓 隔壁社區哀號

台中住戶檢舉建商…1周後全被倒廢土？環保局說話了

相關新聞

台灣火箭實驗基地！旭海科研火箭發射場域組裝廠、控制中心啟用

國家太空中心27日宣布，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，正式揭牌啟用。科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度...

「自住客很焦慮」 愛山林副董：金融管制應適度鬆綁

愛山林建設副董事長張境在表示，他在房地產業這麼久，很少看過換屋自住客對銀行貸款這麼焦慮，現在預售屋交易就連建商願意幫助買...

房市5月交易量創低 房價卻等不到便宜

房市買氣陷史上新低量。最新五月新建案交易量僅三四二三筆探九年新低，二手屋成交量三八八九筆則是歷史新低，買氣僅剩自住客。

關稅影響未定 專家：聯準會本周料不降息

法新社廿七日報導，儘管美國總統川普第二任以來持續施壓，但外界仍普遍預期聯準會（Fed）官員在本周召開的利率決策會議中，將...

高資產族轉進台幣債券基金 想要匯差利差兩頭賺

高資產族群持續調整資產部位，銀行私人銀行與財富管理業務日益重要，也帶動境外資金回流成為政策實踐的新契機。根據金管會最新統...

「美國製造」來了 AI伺服器代工鏈衝刺美國布局

川普政府對等關稅將於八月一日上路，無論美方對各國課徵關稅最終稅率結果如何演變，廣達、緯穎、緯創及英業達等代工廠ＡＩ伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。