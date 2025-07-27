房市5月交易量創低 房價卻等不到便宜

房市買氣陷史上新低量。最新五月新建案交易量僅三四二三筆探九年新低，二手屋成交量三八八九筆則是歷史新低，買氣僅剩自住客。

雖然房市買氣低迷，但近三季房價卻未見明顯鬆動，從預售案來看，部分品牌力、產品力強的新建案成交實價逆勢創高，呈現「價量背離」擴大的情況。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，去年上半年房市買氣大舉噴出，引發中央銀行出手打炒房，除了嚴控不動產資金放款水位過高，更祭出第七波選擇性信用管制，房市資金水龍頭被關緊，僅留首購、換屋自住活口。

何世昌指出，政策壓抑下的不動產市場，「扭曲了市場供需，打得了量、卻打不了價」，雙北市部分品牌力、產品力強的新建案，亦或二手屋交易均出現「房價再創區域新高」情況，形成當前房市「價量背離」。當前央行面臨最大的難題是「放了怕飛、掐緊又窒息」的兩難，一旦抑制房市炒作的政策放鬆，市場恐又「放飛自我」，但緊掐住產業又奄奄一息。

據樂居網資料，最新五月新建案交易量僅三四二三筆，為二○一六年三月以來、九年新低紀錄，二手屋市場買氣三八八九筆，更寫下歷史新低量。

觀察實價登錄資料，新建案市場在二○一三、二○一四、二○一五年首季都出現不到三千件交易低迷量，又以二○一五年最慘淡，並在二○一六年二月來到谷底的一八○五筆，之後一路走高，二○一九年三月起、交易筆數更站上萬件以上，並在二○二四年六月衝上兩萬筆交易量高峰。直到央行出手打炒房，相關政策一出，同年九月交易量跌破萬筆，隨後持續一路走跌。

不過，雖然新舊屋市場均呈買氣低迷量，但近三季房價卻未明顯鬆動，包括北士科特定建案最新成交單價甚至衝上一五○萬元、創區域新高；凡此都可見自住客對品牌力強、地段和產品力強的新建案，依舊認同並勇於出手。惟房市「價量背離」嚴重，究竟是「量先價行」法則破功，亦或「轉折前的最後一舞」，值得持續觀察。