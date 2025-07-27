聽新聞
0:00 / 0:00

高資產族轉進台幣債券基金 想要匯差利差兩頭賺

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達／台北報導

高資產族群持續調整資產部位，銀行私人銀行與財富管理業務日益重要，也帶動境外資金回流成為政策實踐的新契機。根據金管會最新統計，截至今年六月底，億級富豪高資產大戶共有一萬○三五人，銀行承做的財管總資產一兆六二三三億元，較五月底增加六○九人、六○三億元，成長動能強勁。

其中高資產大戶存款配置為最大亮點。六月的大戶存款比重大幅升至百分之四十七點四，國銀高層指出，除了六月有兩家國銀加入承作高資產理財行列，推升總規模外，台幣匯率一度升破廿九兌一美元關卡，也使高資產戶卯起來增持美元存款。此外，股利配發旺季與獲利了結，亦使帳面現金部位顯著上升。金管會資料顯示，高資產戶存款餘額達七六九四億元，單月增加近三八○億元。

大型銀行指出，億級富豪調整投資策略。一方面在對等關稅暫緩期結束前選擇獲利了結；另一方面，也因美元疲軟與股市評價偏高，紛紛轉向非美幣別資產配置，包括日圓、澳幣、歐元等，提升投資組合防禦能力。

至於其他包括債券與基金等占比略降○點一個百分點，國銀高層分析，除了存款水位墊高之外，由於股市高點已到，因此許多高資產大戶基於避險，先從股市高點獲利了結，也因台幣看升至廿八字頭，讓大戶轉買台幣計價的債券型基金，等未來匯差與利差雙頭賺。

目前承作高資產理財的銀行已擴增至十九家，最新核准的包括凱基與聯邦銀行，台新銀行也擬進駐高雄亞洲資產管理中心專區，並已向金管會送件待審。若以前三大國銀的業務規模來看，截至六月底，分別為第一、中信與玉山資產規模分別為二四二七億、二三九二億與二二五三億元，其中玉山銀高資產戶數達二五八六人，為三家之冠。

值得注意的是，在高資產理財業務快速成長的同時，金管會近年也積極透過制度設計鋪路，推動資金回台。亞洲資產管理中心高雄專區即為一例，專區同步鬆綁廿八項金融法規，開放保單質借、倫巴底貸款、家族辦公室、跨境財管等商品，並預設年底前資產規模達兩兆元的目標。

金融圈人士指出，隨著銀行端資產管理業務體系漸趨成熟，私人銀行角色也正轉型為「回台資金的關鍵通道」。不僅僅是理財服務，更逐步成為資本流動與政策目標的交會點，從市場端撐起台灣資產管理的新版圖。

延伸閱讀

為何富豪戶資金重返市場了？ 6月戶數、規模雙寫次高

搶富豪戶爆黑馬！版圖大洗牌 這家銀行首度入榜

券商做富豪財管慘敗？僅銀行10分之1戶數 發生什麼事？

為賺利息把錢放在銀行裡 「猶太商法」從遺產稅告誡你：最終是虧損買賣

相關新聞

台灣火箭實驗基地！旭海科研火箭發射場域組裝廠、控制中心啟用

國家太空中心27日宣布，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，正式揭牌啟用。科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度...

「自住客很焦慮」 愛山林副董：金融管制應適度鬆綁

愛山林建設副董事長張境在表示，他在房地產業這麼久，很少看過換屋自住客對銀行貸款這麼焦慮，現在預售屋交易就連建商願意幫助買...

房市5月交易量創低 房價卻等不到便宜

房市買氣陷史上新低量。最新五月新建案交易量僅三四二三筆探九年新低，二手屋成交量三八八九筆則是歷史新低，買氣僅剩自住客。

關稅影響未定 專家：聯準會本周料不降息

法新社廿七日報導，儘管美國總統川普第二任以來持續施壓，但外界仍普遍預期聯準會（Fed）官員在本周召開的利率決策會議中，將...

高資產族轉進台幣債券基金 想要匯差利差兩頭賺

高資產族群持續調整資產部位，銀行私人銀行與財富管理業務日益重要，也帶動境外資金回流成為政策實踐的新契機。根據金管會最新統...

「美國製造」來了 AI伺服器代工鏈衝刺美國布局

川普政府對等關稅將於八月一日上路，無論美方對各國課徵關稅最終稅率結果如何演變，廣達、緯穎、緯創及英業達等代工廠ＡＩ伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。