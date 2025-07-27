高資產族轉進台幣債券基金 想要匯差利差兩頭賺

高資產族群持續調整資產部位，銀行私人銀行與財富管理業務日益重要，也帶動境外資金回流成為政策實踐的新契機。根據金管會最新統計，截至今年六月底，億級富豪高資產大戶共有一萬○三五人，銀行承做的財管總資產一兆六二三三億元，較五月底增加六○九人、六○三億元，成長動能強勁。

其中高資產大戶存款配置為最大亮點。六月的大戶存款比重大幅升至百分之四十七點四，國銀高層指出，除了六月有兩家國銀加入承作高資產理財行列，推升總規模外，台幣匯率一度升破廿九兌一美元關卡，也使高資產戶卯起來增持美元存款。此外，股利配發旺季與獲利了結，亦使帳面現金部位顯著上升。金管會資料顯示，高資產戶存款餘額達七六九四億元，單月增加近三八○億元。

大型銀行指出，億級富豪調整投資策略。一方面在對等關稅暫緩期結束前選擇獲利了結；另一方面，也因美元疲軟與股市評價偏高，紛紛轉向非美幣別資產配置，包括日圓、澳幣、歐元等，提升投資組合防禦能力。

至於其他包括債券與基金等占比略降○點一個百分點，國銀高層分析，除了存款水位墊高之外，由於股市高點已到，因此許多高資產大戶基於避險，先從股市高點獲利了結，也因台幣看升至廿八字頭，讓大戶轉買台幣計價的債券型基金，等未來匯差與利差雙頭賺。

目前承作高資產理財的銀行已擴增至十九家，最新核准的包括凱基與聯邦銀行，台新銀行也擬進駐高雄亞洲資產管理中心專區，並已向金管會送件待審。若以前三大國銀的業務規模來看，截至六月底，分別為第一、中信與玉山資產規模分別為二四二七億、二三九二億與二二五三億元，其中玉山銀高資產戶數達二五八六人，為三家之冠。

值得注意的是，在高資產理財業務快速成長的同時，金管會近年也積極透過制度設計鋪路，推動資金回台。亞洲資產管理中心高雄專區即為一例，專區同步鬆綁廿八項金融法規，開放保單質借、倫巴底貸款、家族辦公室、跨境財管等商品，並預設年底前資產規模達兩兆元的目標。

金融圈人士指出，隨著銀行端資產管理業務體系漸趨成熟，私人銀行角色也正轉型為「回台資金的關鍵通道」。不僅僅是理財服務，更逐步成為資本流動與政策目標的交會點，從市場端撐起台灣資產管理的新版圖。