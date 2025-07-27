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台灣火箭實驗基地！旭海科研火箭發射場域組裝廠、控制中心啟用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
旭海科研火箭發射場域組裝廠與控制中心，於27日啟用。未來學生與團隊不必在日曬雨淋下工作，而能在旭海組裝廠，完成從設計、組裝、測試到發射控制的完整流程。圖／國家太空中心提供
旭海科研火箭發射場域組裝廠與控制中心，於27日啟用。未來學生與團隊不必在日曬雨淋下工作，而能在旭海組裝廠，完成從設計、組裝、測試到發射控制的完整流程。圖／國家太空中心提供

國家太空中心27日宣布，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，正式揭牌啟用。科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境。控制中心外觀則有居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，象徵太空科技與地方共好。

國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立法院委員伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、牡丹鄉長潘壯志、滿州鄉長古榮福、國家太空中心主任吳宗信，以及地方代表、產學研單位等貴賓到場，共同見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。

吳誠文指出，台灣要競逐太空的未來，一定要有產業，讓台灣在全世界扮演關鍵的角色，現在國科會有十年計劃，除了把國家發射場完成，更全面性的同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。未來也將分別建置太空博物館、教育館於台東縣與屏東縣，並注重環境生態維護。吳誠文感謝屏東縣府、台東縣府與鄉親支持，並允諾持續合作，政府努力提供好的環境、好的建設。

周春米說，從討論建置科研火箭發射場開始，她見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏東縣府也會與中央合作，更有計畫的推廣火箭科普太空教育。讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來更將吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。

伍麗華表示，自己2020年當立委接到第一個案件就跟火箭有關，後續為此質詢希望找到目的事業主管機關，2021年《太空發展法》在立法院三讀通過，2022年科研火箭發射場啟用、同年見證火箭在偏鄉升空，她期許中央與地方持續合作，一起成就台灣第二座護國神山。

徐富癸肯定火箭競賽是屏東歷史的一刻，也是台灣科技發展關鍵的時刻，他也向主委請命相關產業文化、部落經濟，產官學界要共同努力，讓太空產業在屏東生根發展。

鍾佳濱說，一個偉大事業需要三種人：領先時代的瘋子、全心追隨的傻子、持續學習創新的孩子。鍾佳濱說，在關注到太空事務後成立台灣與亞太國會太空聯盟進行政策交流，一路看著地方從疑慮、排斥轉化為支持，現在又有學子們的加入，讓太空事業成就，台灣的太空發展指日可待。

蘇清泉表示，台灣太空法規的建置是朝野合作最好的成績，他預期火箭發射場將帶來龐大的商機、人流、物流，應該要打開交通節點，包含屏南快速道路提升為高速公路的水準、恆春到東側的交通串聯，台東與屏東的台26透過隧道串聯，以及屏東的電力，都有待進一步打開瓶頸。

吳宗信簡報時說明，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才的實驗基地，但過去在組裝廠落成前，學生與團隊常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水更增加變數。在立法院、國科會與旭海村支持下，科研火箭發射場域新建科研火箭組裝廠，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境。科研火箭組裝廠房挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，屋頂架設53平方公尺太陽能板，搭配發電機供給所需電力。發射平台建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。另外，自中科院租用、整修完成的控制中心，配置控制室、觀看區、會議室，外觀則有居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，象徵太空科技與地方共好。

TASA指出，透過這座組裝廠房與控制中心，未來火箭研發團隊將能在旭海完成從設計、組裝、測試到發射控制的完整流程，並將持續投入人才培育、產學合作與國際接軌，讓台灣的太空夢飛得更高、更遠。

旭海科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境。火箭發射也將成為屏東新亮點。圖／國家太空中心提供
旭海科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境。火箭發射也將成為屏東新亮點。圖／國家太空中心提供

火箭 太空人 組裝廠 國科會

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