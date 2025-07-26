瑞聯：總體經濟持穩 違約風險有限 有利非投資等級債

瑞聯資產管理固定收益投資專家迪貝特（Olivier Debat）指出，雖然目前因川普政策帶來的不確定性導致市場持續波動，瑞聯依然認為當前的非投資等級債環境處於甜蜜點，整體前景樂觀。

迪貝特指出，自2024年美國大選以來，非投資等級債受惠於總體經濟持穩與違約風險有限。即使近期利差收斂，殖利率仍處於具有吸引力的水準，目前美國BB級非投資等級債市的長期報酬率可望維持在約6.5%，與歷史平均一致。

迪貝特認為，市場重點應放在殖利率這一項未來報酬的關鍵指標，而非單一的利差數據，尤其考量目前市場中風險較高的B級與CCC級債券比重已大幅低於十年前。

瑞聯仍偏好美國非投資等級債，因為美國受惠於更強的經濟成長動能與科技產業領先地位，且川普政府近期在貿易政策上採取比先前預期更為溫和的立場，加上稅改法案通過，進一步強化市場的正向氛圍。

對於非投資等級債投資組合的風險控管，瑞聯建議靈活運用信用違約交換（CDS）指數。相較於直接投資非投資等級債，CDS在市場承壓的情況下流動性更佳，有助於動態調整部位。