籲執政黨謙卑 商總：願當和事佬溝通台電補貼案

大罷免投票結果出爐，立法院朝野立委人數維持現狀，經濟部為台電爭取的一千億元補貼，即使再度送案審查，恐怕也難獲支持，商總理事長許舒博表示，執政者的態度很重要，不能堅持硬碰硬，應放下身段與在野黨溝通。

工商協進會則呼籲各界理性看待投票結果，避免政治對立長期化，影響治理效能與投資信心。

此次立委罷免名單廿四名全部是國民黨立委，廿四席沒有一席被罷免成功，等於國民黨在第一波大罷免混戰中獲得全勝。

許舒博表示，雖然國民黨此次大贏，也不見得就不能談，只要是與老百姓有關的政策，都可以談，但他勸執政黨真的要謙卑一點，「如果他們願意放下身段，工商界願當和事佬，為百姓謀求平穩物價的機會」。

丹娜絲颱風重創南部地區，淹水、停電、沒通訊、屋頂被吹跑等災情，讓沿海居民苦不堪言。

許舒博說，賴清德總統雖然帶著官員下鄉，對災民的講話內容，人民難以接受，賴總統的「團結十講」，也只製造了仇恨值，無助團結。

許舒博說，經濟部長郭智輝確實有來找他，他告訴郭智輝，不要硬碰硬，執政黨的態度很重要，只要願意放下身段，工商團體企業界都願意當兩邊的和事佬，幫忙跟在野黨對話，為老百姓及產業謀求物價平穩的環境，但如果執政黨身段仍然倨傲，他們也犯不著吃力不討好。

大罷免結果出爐後，工商協進會也表達，盼望回歸政策與制度正軌，以社會整合與政策連續性為優先。

目前台灣正處於國際政經重大變局，美國對等關稅、全球供應鏈重組與地緣風險不斷升高，企業界尤其關注各項政策可預測性、法治穩定與行政效率。工商協進會表示，期盼朝野政黨可以同舟共濟，確保政府決策不中斷、經濟發展不受阻。

童子賢：尊重選擇

支持罷免藍委傅崐萁的和碩董事長童子賢昨晚則表示，「我恭喜這是台灣民主制度的勝利，透過這場投票，公民社會更趨成熟」。針對花蓮，他尊重花蓮人的投票選擇。針對全國，他說，已經恢復平靜。

童子賢透露，自己日前接受媒體採訪時就已經表達心聲。他認為，台灣執政黨與在野黨的對抗日益升溫，像球員彼此架拐子，連兩邊的群眾都互相扔杯子，一切情勢回到激烈的藍綠對決，這並非他所願，他一直期待「台灣有一種慢慢成熟的公民社會崛起」。

童子賢說，他跳出來支持罷免就已經想過代價，這就是取捨，畢竟他長年以來都不是用藍綠在交朋友，他認同的，是台灣的民主制度。因此，期待七月廿六日投票結束後，大家回歸正常生活，畢竟球賽結束總是有勝有負，台灣民主最可貴的，就是不管誰選贏，輸的人都願意恭賀對方，這就是公民社會的成熟象徵。