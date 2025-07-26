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台股短線壓力消失 專家：關稅才是關鍵

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

廿六日大罷免投票結果完封，沒有任何一位現任立委遭到罷免，台股分析師表示，大罷免結果出爐後，對台股而言，算是短線壓抑因素消失，但不致於有實質明顯的影響，近期影響股市的關鍵，還是在對等關稅。

財富管理主管表示，這一年多來不論是釋憲，還是大法官難產，以及大罷免這些政治事件，都沒有影響到台灣資本市場，近期會影響台股就是關稅及新台幣匯率這兩件事。

美國將發函兩百個國家揭曉關稅稅率，稅率多寡將直接左右台股。分析師表示，稅率若是在百分之廿以下，可預期對台股是正向影響，若超過百分之廿，則是偏負向看法。

市場在大罷免投票前傳聞滿天飛，指稱有一鼓力量在撐住大盤，以免影響支持者投票意願，不過，分析師表示，市場傳聞沒有根據，美國對等關稅稅率才是影響台股的重要因素。

分析師指出，日本對等關稅降至百分之十五後，日股狂歡，帶漲其他亞股，如果台美談判小組也能談到漂亮的稅率，市場看好台股表現。

再看新台幣對美元匯率變動，新台幣匯價有感止升回貶，上周表現為亞幣最弱。富邦投顧董事長陳奕光說，以電子產業為主的台股，因新台幣升值帶來的匯率損失壓力頓減，出口商的匯損壓力雖可暫時鬆口氣，但壓力轉向股市資金行情退場。

過去一個月外資雖持續買進，但投信選擇調節，人工智慧（ＡＩ）強勢股連續向上後出現停頓，資金轉向傳產，法人資金雖看多指數，卻認為潛力股空間有限，中長期ＡＩ趨勢暫時續抱即可。

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