Q2經濟成長率有望上修 全年GDP也連帶調整

主計總處31日將發布今年第2季經濟成長率概估值。因美國對等關稅前提前拉貨潮持續，帶動今年上半年出口，出口動能強勁，預計主計總處5月底發布第2季經濟成長率5.23%預測值，經實際統計後，有望上調第2季經濟成長率。

根據財政部出口統計，第2季出口金額達1,537.1億美元，較去年同季增390.6億美元，年增34.1%，其中以資通與視聽產品增264.6億美元，年增82.9%、電子零組件增118.1億美元，年增28.9%，出口值雙創歷年單季新高。

近十季經濟成長率走勢

財政部統計，今年上半年出口金額2,832.6億美元，較上年同期增加583.1億元，年增25.9%。整體表現優於主計總處5月預測值約75億美元，因此拉高第2季經濟成長表現，連動將修正今年全年經濟成長率。

主計總處今年5月底發布今年經濟預測，第1季、第2季分別為5.48%、5.23%，下半年成長率則遽降，第3、4季分別預測為0.8%、1.19%。整體來說，儘管關稅陰霾仍未散去，主計總處預測2025年經濟成長率僅微幅下修至3.10%，保3達陣，CPI也下修至1.88%，為近五年最低水準。主計總處分析，上半年拉貨效應強勁，出口優於預期，但關稅不確定性確實打擊投資、消費信心。

主計總處表示，貿易保護主義升溫及關稅政策不確定性，壓抑全球經貿動能，國際貨幣基金（IMF）4月將2025年全球貿易量成長率預測由1月預測的3.2％大幅下修至1.7％。總體需求放緩將抑制部分產能過剩產業出口動能。

台灣則受惠於AI需求強勁。主計總處進一步表示，占我國商品出口比重近七成的電子零組件與資通訊產品，受惠於AI應用持續擴展，雲端服務業者及多數國家政府積極擴充算力，基礎設施投資需求強勁，加上相關組件供應與系統整合瓶頸已有效克服，可望帶動我國商品出口擴增，另客戶端因應美國關稅政策提前備貨效應，預估2025年上半年商品出口2,757億美元，年增22.55％，下半年動能則轉弱，出口2,420億美元，年減3.2％，全年出口5,177億美元，年增8.99％。財政部統計顯示，今年上半年出口實績表現優於主計總處預測。