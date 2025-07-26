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談罷免結果 工商協進會：避免政治對立影響投資信心

中央社／ 台北26日電

罷免案結果出爐，工商協進會今天晚間表示，尊重民主機制下的民意選擇，並呼籲各界理性看待投票結果，回歸政策與制度正軌，避免政治對立長期化，影響治理效能與投資信心，期盼朝野政黨同舟共濟，確保政府決策不中斷、經濟發展不受阻。

24位立法委員及新竹市長高虹安罷免案今天投開票，根據最新的開票結果，沒有任何罷免案通過。

工商協進會透過新聞稿表示，尊重民主機制下的民意選擇，並呼籲各界理性看待投票結果，回歸政策與制度正軌，以社會整合與政策連續性為優先，避免政治對立長期化，影響治理效能與投資信心。

工商協進會指出，目前台灣正處於國際政經重大變局，美國對等關稅、全球供應鏈重組與地緣風險不斷升高，企業界尤其關注政策可預測性、法治穩定與行政效率，期盼朝野政黨同舟共濟，確保政府決策不中斷、經濟發展不受阻。

工商協進會強調，將一如既往，持續擔任政府與企業溝通的橋梁，提供建設性建言，協助政策調整與產業升級，並與各界攜手打造永續發展、韌性充沛的台灣經濟環境。

罷免 投票

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