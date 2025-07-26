富蘭克林投顧：未來一周注意美股三大觀察變數
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：川普關稅談判期限延至8/1，關注川普政府與各國就關稅協議的談判進展。
二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議：7/29-7/30召開，留意聯準會（Fed）主席鮑爾針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。
三是經濟數據：包括第2季國內生產毛額（GDP）初值、7月密西根大學與經濟諮商局消費者信心、6月非農就業報告、JOLTs職位空缺、核心個人消費支出（PCE）、ISM製造業指數。
四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有163家，包括微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、高通、ARM、益華電腦、芯源系統、Equinix、Visa、萬事達卡、富蘭克林資源、Coinbase、P&G、高露潔、金百利克拉克、卡夫亨氏、星巴克、Booking、Spotify、UPS、波音、福特汽車、Vertiv、艾克森美孚、雪弗龍、紐柯鋼鐵、雅保、聯合健康、Humana、Cigna、CVS保健、默克藥廠、艾柏維、必治妥施貴寶、阿斯特捷利康、Moderna、Biogen、Regeneron等。
富蘭克林投顧指出，關稅暫緩期延長至8/1，預計將有更多國家趕在期限前與美國敲定貿易協議，以避免被課徵高額關稅。不過，與美國貿易規模較小的國家及部分貿易談判態度較強硬的國家可能會面臨更高的關稅，因此關稅不確定性仍存。不過，「大而美法案」將有助推動美國經濟成長，舒緩部分市場不安。
富蘭克林投顧看好美國企業獲利仍具有韌性。Factset統計，至7月18日為止，2025年S&P 500企業獲利預計將成長9.3%。其中，科技（+18.1%）、通訊服務（+15.4%）、醫療保健（+12.6%）等類股成長動能均有望超越整體S&P 500指數。
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