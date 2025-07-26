擴散深度節能 隆興冷凍廠分享智慧倉儲節能

面對全球淨零轉型浪潮，經濟部能源署啟動「深度節能推動計畫」引領產業轉型，截至今年7月已協助4,389家企業執行深度節能，累計節電75.4億度，相當於181.5萬戶家庭年用電。為擴散成功經驗，25日特邀榮獲「節能標竿獎-金獎」的隆興冷凍廠，分享智慧倉儲節能應用與中小企業節能轉型成功經驗。

為推動產業投入深度節能，經濟部能源署舉辦「114年節能標竿觀摩研討會」，邀請隆興冷凍廠分享智慧節能轉型成果。隆興冷凍廠打造無人智慧低溫物流中心，導入智慧倉儲管理系統，高效率保溫庫板、地板冷空氣回收與太陽能加熱除霜等節能措施，精準掌握庫存與貨品流向，大幅減少人力與能源浪費，吸引物流、冷凍加工、食品製造等中小企業前來借鏡學習。

本次觀摩會亦邀請台灣能源技術服務產業發展協會（簡稱ESCO協會）王珮樺秘書長分享深度節能與ESCO應用趨勢，聚焦在企業與ESCO、政府間的協作機制，以實例展現節能量化成果。同場也邀請銀獎企業高偉精密科技分享導入能源管理系統與空調優化的節能成效，現場技術與經驗交流熱絡，協助業者掌握節能升級關鍵。

為擴大推動深度節能，能源署以ESCO為推動重點，積極推動多項輔導與資金挹注政策，協助企業突破初期常見的技術與資金門檻，包括設立50億元ESCO專案貸款信保及ESCO獎勵機制，採累進獎勵設計，鼓勵ESCO業者投入大型、技術門檻較複雜之節能專案，若導入AI能源管理系統（EMIS）更可加碼每度電1元獎勵，預估可帶動5.9億度潛在節電量。

除推動產業深度節能外，能源署持續推動住宅家電補助，統計113年至114年7月，已完成汰換239萬台家電，累計節電15.1億度，同時活絡市場買氣，帶動家電市場銷售達716億元，促進節能與內需雙軌發展。

能源署表示，透過本次觀摩活動的實務交流與技術展示，期盼激發更多企業投入節能行動，並將ESCO資源與深度節能措施視為可行解方，經濟部能源署將持續與產業、全民攜手合作，共同落實節能、打造永續未來。