投資逾30億 統一DREAM PLAZA開幕

統一集團籌備三年的新商場DREAM PLAZA昨日開幕，加入台北市信義區百貨戰場。統一集團董事長羅智先表示，信義區商圈非常熱鬧，對統一來說，希望DREAM PLAZA能與社會結合，商場的定位是個人與自己身心靈的交流、人與人之間連結的場域，至於業績目標就交給社會大眾決定，時間到了就會看到數字。

信義區作為全球百貨商場最密集的區域，統一收回原誠品信義店址後重新改造為DREAM PLAZA，加上隔壁就是同集團的統一時代百貨，DREAM PLAZA不只要跟同業競爭，更要與隊友做出區隔，成果如何外界也十分關注。羅智先說，DREAM PLAZA會走出自己的路，會不會形成所謂的競爭，還是要觀察。

羅智先表示，他在DREAM PLAZA試營運前只來過兩次，一次還是工地狀態，第二次就是本月廿三日，看到商場型態，他非常驚豔，也很驕傲團隊能有這樣成績，但會持續優化，這是永無止盡的一條路；對於在DREAM PLAZA的投資，羅智先先前曾說十億元以上，今日他再透露，實際花費大約三倍以上，意即逾卅億元。

但台灣百貨市場今年的成長幅度明顯收斂，是否擔心市場已經飽和？羅智先強調，市場是否成長，只有市場領導者會關心，對於非領導者來說，市場是否持續擴大則從來不是議題，想的只會是重新分配，而統一距離市場領導還有很大的距離，好處則是可以把自己的夢想在廣場實現，社會是否支持就交給社會決定。

DREAM PLAZA加入後，統一美麗事業版圖進一步擴大，美麗事業董事長高秀玲說，美麗事業營收超過四百五十億元，未來也會務實走自己的路，以人文、生活、夢想為主軸與消費者溝通，營收自然會持續往前推動。

只是，美國對等關稅為全球經濟帶來相當大變數，市場的不確定氛圍濃厚，也讓民眾消費保守。羅智先表示，對於統一來說，今年是最辛苦的一年，下半年恐怕還會更辛苦。

羅智先坦言，以大環境來說，的確面臨前所未有的不確定性，但對統一集團來說則不是同一個單位都是同樣狀況。

羅智先以母體統一企業為例，今年是最辛苦的一年，包括匯率問題、原物料價格持續上漲等矛盾情況，下半年恐怕只會更辛苦；但對其他單位來說，由於所處市場不同，要擔心的也不同，因此有好有壞。