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台股觀望量縮 外資連9買

聯合報／ 記者何佩儒／台北報導

對等關稅談判期限將屆，選舉因素干擾，台股昨走觀望盤，開高後一度挑戰前高二萬三千四百八十六點未果，指數跌回平盤附近震盪，終場小跌九點三五點，收在二萬三千三百六十四點三八點，成交金額三○二五點五億元，為近九個交易日最低。外資買超七十三點六億元，連九買。

法人分析，觀察台股近二十日法人動向，外資超過百分之七十五的時間站在買方，形成一波資金行情，推升大盤一路走揚，預期在見到連續性調節賣壓之前，依舊有利大盤維持偏強局面。不過資金快速輪動，加上二十二日台股創高爆量拉回，預期後續操作難度增加。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，由於台灣對等關稅談判結果尚未定案，須待更多利多支持與不確定因素明朗。後續有美大型科技股財報及台股法說將陸續登場，為接下來盤面關注焦點。

台股 外資 對等關稅

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