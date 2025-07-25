台經院：今年經濟成長估3.02%

台經院公布最新經濟預測，上修二○二五年ＧＤＰ（國內生產毛額）年增率預估值至百分之三點○二，然受美國川普對等關稅政策影響，今年台灣經濟成長走勢恐呈「前高後低」格局；由於台灣內需較為疲弱，物價近期也將緩步下滑，台經院也呼籲央行九月適度寬鬆，刺激景氣。

台經院指出，儘管美國關稅政策仍構成潛在風險，但受惠於對等關稅暫緩實施，提前備貨效應在上半年發揮明顯支撐力道，推升外需表現優於預期，亦帶動民間投資動能，台經院推估，今年上半年ＧＤＰ年增率可望突破百分之五。

然而，今年下半年拉貨動能將逐漸減弱，企業獲利面臨壓力，恐將影響民間投資與消費意願，下半年ＧＤＰ年增率將回落至百分之一以下。不過，台經院此次上修今年ＧＤＰ年增率預估值至百分之三點○二，較四月預測上修○點一一個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德對下半年的出口和消費表現，特別提出人工智慧（ＡＩ）需求和汽車遞延消費影響的重要性；他分析，在出口方面，儘管先前已有提前拉貨潮，但提前拉貨是指一般產品，ＡＩ出口需求在下半年仍大。

相較之下，內需表現仍顯疲弱，台經院將民間消費成長率下修至百分之一點六七，較前次預測調降○點三個百分點。孫明德指出，上半年因為汽車買氣觀望，房市、股市表現不佳，消費略顯低迷，下半年可觀察關稅不確定性淡化後，汽車買氣是否回籠；另外，若金融市場穩定，也有助於鞏固信心。他也表示，台灣內需比較疲弱，物價也緩步下滑，央行九月可以考慮適度寬鬆，刺激景氣。

當前不動產市場低迷，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，前六月六都移轉交易件數年減百分之二十六點六，創八年來新低；展望未來半年，由於一般住宅及豪宅量縮及價格修正仍顯著，她預期，今年量能有可能從去年的三十五點○五萬件下修至二十八萬件保衛戰，跌幅會在二成至二成五。

劉佩真分析，不動產的營業氣候測驗點從三月至六月都處於看法悲觀，八、九月份仍會持續盤整，至於是否有改善的契機？劉佩真認為，仍要看央行理監事會議稍作鬆綁或是在貨幣政策上稍有調整，為房市帶來部分活水。