經長：推匯率避險套裝商品 業界呼籲提供補貼紓困

匯率波動侵蝕企業出口獲利，業界疾呼政府要穩定匯率，經濟部長郭智輝昨（25）日指出，為協助中小企業穩固匯率風險，經濟部近日與銀行、金管會開會，將合作設計出「匯率避險套裝商品」，最快下周上路服務，希望銀行可以協助業者穩定匯率。

不過，行庫主管指出，中小企進出口時不是不知道或不會做匯率避險，關鍵在第2季新台幣兌美元急升，如果中小企毛利才5%，台幣兩個月升值超過10%，根本來不及避險，利潤直接被吃掉還倒賠。

因此中小企反映，除了加強匯率避險，可能還需要補貼或紓困救急，彌補已經產生的匯損衝擊。

郭智輝演講重點

郭智輝昨日出席工商協進會會員大會時指出，本周他接連拜會機械公會及六個公協會、產業團體，業者普遍認為相較台美貿易談判的對等關稅議題，新台幣匯率劇烈波動對台灣出口企業衝擊更顯著。

新台幣匯價從今年1月的33元附近，一度升值到7月初的28.8元左右，甚至出現27元遠期外匯預期。郭智輝坦言，央行不便直接干預匯率，經濟部首要之務是要針對中小企推出「穩匯措施」。

郭智輝表示，經濟部深入分析國際匯率走勢及與其他國家出口競爭關係後，將採取動態策略調整。他說，經濟部已與國內銀行及金管會銀行局協商，由銀行設計套裝避險商品，可讓中小企業以穩定的報價，例如1美元兌30元新台幣，進行小額度換結匯，降低匯率波動風險；由於一次買匯要100萬美元，但有銀行願意降到5萬美元，都可成為商品，目前很多銀行表達承作意願，可望在下周提供相關服務。

經濟部近期啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，除協調八家公股銀行及多家民營銀行網站設置避險服務專區協助中小企業，也與銀行研議，撮合國營事業購匯需求與中小企業售匯需求可行性。郭智輝透露，銀行將於下周對中小企業提供相關服務，希望銀行可以在現有規定下設計相關產品，協助業者穩定匯率。