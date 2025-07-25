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台經院上修今年GDP至3.02%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台經院25日公布最新經濟預測，上修2025全年經濟成長率至3.02%。聯合報系資料照
台經院25日公布最新經濟預測，上修2025全年經濟成長率至3.02%。聯合報系資料照

台經院昨（25）日公布最新經濟預測，上修2025全年經濟成長率至3.02%。台經院指出，台灣內需比較疲弱，物價也緩步下滑，呼籲央行9月適度寬鬆，刺激景氣。

針對美國對台關稅即將揭牌，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，美國總統川普對關稅「開高走低」，加上各國找到應對方法，因此他正面看待台灣關稅結果，認為「隔壁都在放鞭炮，我們不會考太差 」。

台經院估全年經濟成長率為3.02%，較4月預測上修0.11個百分點，仍可保3，全年經濟走勢則呈現「前高後低」。上半年受惠AI伺服器、雲端與高效能運算產品出口暢旺，以及企業提前拉貨，帶動GDP年增率上看5%；不過隨著基期墊高與外需動能逐步趨緩，下半年經濟表現將明顯轉弱，預估GDP年增率可能回落至1%以下。

孫明德指出，市場擔憂拉貨潮將結束，但AI產品下半年仍有銷售空間，出口不用太擔心。台經院預估，2025年出口與輸出年增率分別達12.24%與12.33%，較前次預測分別上修4.27與5.97個百分點。全年民間投資成長率為6.04%，大幅上修1.94個百分點。

相較之下，內需表現仍顯疲弱，台經院將民間消費成長率下修至1.67%，較前次預測調降0.30個百分點。孫明德指出，上半年因為汽車買氣觀望，房市、股市表現不佳，消費略顯低迷，下半年可觀察關稅不確定性淡化後，汽車買氣是否回籠。

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