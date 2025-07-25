想漲電價！請託工總商總遊說電價審議會放手「調一點」 郭智輝被拒

台電1千億元補貼爭取多次，也連續多次被立法院駁回，經濟部長郭智輝25日透露，他向工總商總請求助，幫忙拜託電價審議會讓他們調漲一點電價，但遭到拒絕。

郭智輝25日出席工商協會進會員大會，演講「因應國際經貿情勢變化 協助產業提升競爭力」，郭智輝表示，台電配合國家穩定電價的需求，近年吸收6000億元成本，政府撥了2500億元為台電增資，並補貼500億元，「一共還了3000億，事實上還有3000億」，是台電替國家支出的，所以他到任後，希望每年替台電爭取1000億元補貼，但去年、今年預算都沒有獲得立法院通過。

郭智輝表示，最近因為美國對等關稅的議題，他們拜訪很多公協會，製造業都向他反映「電價不能再漲」，向行政院反應後，在特別條例中編列1000億元補貼台電，但又被立法院刪掉。

郭智輝說，他昨天去拜託工總、商總協助，「讓我們跟電價審議委員來拜託，給我們調一點電價，但99.9％都說不可能協助」。

郭智輝過去在回應外界電價問題時都強調，電價由電價審議會決定，但在今天演講中卻透露了經濟部想漲電價，而且還要請出工總、商總，向電價審議委員遊說，放手讓台電漲電價，吊詭的是，郭智輝前一刻才說產業團體向他反映「電價不能再漲」了，下一刻就反手間接遊說電價審議委員放手讓台電漲電價。