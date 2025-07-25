立委稱非核家園致破產 台電：燃料飆漲才是虧損主因

針對無黨籍立委稱非核家園讓台電破產，台電今天重申，近年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，台電先行吸收民生、產業電價成本達新台幣6000億元，用以穩定民生物價、確保產業競爭力，因而累積虧損超過4500億元。

台電進一步說，且後續政府所提預算補貼又持續遭立法院刪除，以致無法改善財務困境。

台電透過新聞稿表示，核三2號機於今年5月17日屆期除役後，台灣正式進入非核家園，但目前台電虧損主因是2022年俄烏戰爭後國際燃料價格大漲所引起，虧損大量累積的期間，台灣仍有使用核電。

台電指出，多數核電國家也沒有因為使用核電就倖免於電價大漲，例如核電占比超過3成的韓國以及核電占比近7成的法國，近年都曾電價大漲超過50%，以減輕國際燃料大漲導致的電業虧損。

台電表示，台灣電價無論民生或工業電價，比起世界多國都仍相對便宜，台電吸收超過6000億元發電成本，維持電價緩和調整，平穩物價、減輕國內通膨壓力。然而，政府規劃補貼台電的預算持續遭到立法院反對。

台電強調，政府預算補貼電業是國際常見做法，如2022至2025年間，日本政府預算補貼約新台幣9000億元，法國政府亦補貼約7000億元。台電為照顧民生及產業而獨自承擔虧損，需要國家及民眾的支持。

對於綠電躉購制度已重複說明多次仍遭立委曲解「在吸人民的血」，台電再次說明，去年4大綠電業者已有8成綠電是直接賣給民間，非由台電花錢購買，而近年台電向外購買綠電的金額只占總支出約1成，外購綠電不是造成近年財務虧損的主因。

台電說，躉購制度非台灣獨有，為世界各國推廣綠電普遍機制，國內於2010年就已實施，並非開始推行非核家園政策才發生。