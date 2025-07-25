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史上第3低！上半年全台房市交易量共13萬棟 年減26%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台房市烏雲籠罩，今年上半年交易量探近8年新低、史上第三低。據內政部最新資料顯示，6月全台建物買賣移轉棟數2萬3,442棟，月增6.2%、年減22.4%；今年上半年共13萬151棟，年減26.4%，為2018年來最低交易紀錄，探8年新低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年房市持續面臨房貸緊縮狀況，加上央行打房、川普關稅戰等均衝擊市場信心，房市買氣降溫，預期下半年也難以樂觀。

觀察全台6月買賣移轉棟數，較小上小幅增加6.2%，陳金萍說明，6月的建物買賣移轉棟數反映的是5月至6月初的市況，5月上旬中美關稅戰休兵90天，有助於舒緩全球貿易緊張，全球股市反彈上漲，讓民眾恐慌情緒降溫，房市買氣也出現回穩跡象，加上部分都會區新屋交屋潮挹注下，因此小幅增加。

不過，與去年同期相比則是年減逾兩成。陳金萍指出，去年第2季受惠於台灣經濟穩定復甦，台股表現佳、消費者信心增強，市場買氣穩健，連續三個月全台建物買賣移轉棟數均站上3萬棟大關。

反觀今年，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制持續，房貸審核相對嚴格、貸款成數恐不如預期以及排隊等撥款的狀況頻傳，讓成交速度趨緩，加上川普關稅戰衝擊市場信心，民眾購屋態度轉趨觀望，房市交易降溫。

觀察今年上半年全台交易量表現，共13萬151萬棟，僅高於2016年10萬8,581棟、2017年的12萬9,110棟，今年上半年全台建物買賣移轉棟數探下自1999年有分月統計以來第三低量，顯示今年房市交易熱度不如以往。

展望後況，陳金萍指出，目前中美達成90天關稅戰「休兵協議」，暫時降低彼此間的高額關稅，而亞洲各國也陸續與美國達成協議，不過，台灣的關稅協議尚未有定數，未來充滿不確定性，出口動能面臨挑戰，而房市購屋信心也間接受衝擊。

目前看來，上半年房市呈「量縮價緩跌」格局，而銀行房貸緊縮以及央行選擇性信用管制恐仍持續的狀況下，下半年房市也難樂觀期待，仍需持續關注國際關貿局勢發展與房市政策變化。

資料來源／永慶房產集團
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房市 關稅

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