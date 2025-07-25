保障勞工職安 勞動部籲正確選用防爆電氣設備

勞動部表示，鍋爐為工業廣泛使用之熱能供應設施，為減少空氣污染，部分鍋爐已將燃油設備改為燃氣設備。勞安所研究建議，事業單位應運用風險評估，進行燃氣鍋爐場所之危險區域劃分，再依據危險區域等級，選用適當之防爆電氣設備。

勞安所表示，作為鍋爐燃料的燃氣，例如天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)等，均屬「職業安全衛生設施規則」之可燃性氣體，相關場所應依該規則第177條及其他相關法規、國家標準(CNS 3376-10)之規定，場域須確認有無因洩漏、滯留而有爆炸、火災之虞，並劃分該場所之危險區域。

勞安所提到，如經判定為危險區域範圍，所使用的電氣機械、器具或設備(如電動機、變壓器、連接裝置、開關等，統稱防爆電氣設備)，均應具符合危險區域劃分之防爆性能構造。

根據國內外相關防爆規範，燃氣鍋爐場所必須採用符合國際標準IEC 60079、國家標準CNS 3376等防爆標準的電氣設備，並確保設備經常性檢查與維護，特別是在高危險區域。

勞安所說明，選用防爆電氣設備，首先應決定防爆的構造，再依所選定防爆構造，選擇適當的規格，選定防爆構造及共通規則。首先，依場所危險區域等級，選擇合適之防爆構造或EPL(設備保護位準)。

其次，依照溫度等級做選擇。防爆電氣設備的溫度等級(設備表面可能產生的最高溫度)，不可以超過該使用場所爆炸性氣體之著火溫度(ignition temperature)，同時在實際選用時應有10℃之寬限值。倘若無法查得燃氣之物質資料，則應諮詢專家建議，並確認該物質之溫度等級後，方可安裝合適之防爆電氣設備。

第三，選擇有張貼產品安全標示(TS標章)的產品。依據《職業安全衛生法》第7條規定，對於防爆產品的製造者或輸入者，應於申報網站進行登錄，並將安全標示張貼於產品明顯處，使用者可於機械設備器具安全資訊網，查詢登錄產品資訊。

勞安所表示，防爆電氣設備之施工方式、品質差異對於防爆功能及效果影響甚鉅，建議事業單位應請具防爆電氣安裝施作技術及經驗之專業廠家，以提升施工品質，確保防爆功能之有效性。

勞安所提到，事業單位亦須加強員工教育訓練，特別是在操作燃氣鍋爐等設備，應遵循正確操作流程，並定期檢查防爆設備的運行狀況。

勞安所建議，應配備適當的監控系統，並建立完善的危險區域管理制度，以確保勞工在工作期間的安全防護，減少工作場所的潛在危險，為職場安全提供更有力的保障。