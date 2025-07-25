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中經院調查台製造業廠商最憂慮5大議題 第一名是這個

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
製造業受訪廠商較重視的總體經濟情勢議題，「匯率波動」居冠。圖／中經院提供
製造業受訪廠商較重視的總體經濟情勢議題，「匯率波動」居冠。圖／中經院提供

中經院今天表示，2025上半年「匯率波動」成為台灣製造業最關注議題，勾選比率為73.9%，較2024年12月調查結果攀升近30個百分點。

中經院今天公布「2025上半年台灣採購經理人營運展望調查」並舉行研討會，調查還顯示，今年前五大議題直接或間接都與美國總統川普政策動向有關，美國川普總統強勢洗榜了2025年上半年製造業經理人最關注的總經時事議題。

在台灣製造業最關注議題前五名部分，除「匯率波動」居冠，第二名則是「美國川普總統貿易政策」，勾選比率為73%。第三名之後，依序為「美國經濟走勢」、「國際能源及原物料價格」與「美國利率貨幣政策」，勾選比率分別為49%、47.3%與42.7%。

中經院並指出，值得注意的是，2024下半年「永續發展（ESG）、碳中和與淨零碳排」為製造業關注議題之第四名，勾選比率達47%，惟2025上半年關注此議題之企業比例大幅下降，僅21.6%業者勾選，且排名大跌至第十名。

中經院指出，近年歷次調查顯示「勞動成本與人力資源短缺」多為非製造業經理人關切議題前三名，且自2023年起歷次調查皆為非製造業關注之總經議題榜首。但2025上半年「匯率波動」與「美國川普總統貿易政策」擠下「勞動成本與人力資源短缺」成為非製造業最關注前二大總經議題，勾選比率分別達62%與60%。

2025上半年非製造業對「美國經濟走勢」與「美國利率貨幣政策」的關注程度亦較2024下半年增加，勾選比率分別攀升至44.5%與39.6%，分別排序第四與第五。

在關稅影響評估與成本轉嫁部分，調查顯示全體製造業中，58.1%表示已經或預期關稅與相關保護主義政策影響自身或客戶營收。

針對「對等關稅」政策走向，製造業與非製造業分別有64.7%與60%業者回報「持續觀望美國政策變化，暫無法評論」，中經院認為，這個高度不確定性，是製造業與非製造業對2025下半年營運狀況保守的原因之一。

全體製造業中有62.2%回報美國對等關稅、保護主義政策已經或預期對接單、營運、與設廠布局策略等造成影響。這些受影響的業者中，依據其所屬市場回報其訂單客戶變化狀況。其中，55%業者回報「美國」的訂單「流失/下降」，僅10.8%回報「增加」。

無論是否受到美國對等關稅與保護主義影響，有67.2%製造業採取因應措施，然而目前業者並未積極調整投資設廠布局，反而相對暫緩觀望不做重大決策與布局，僅積極與客戶溝通與協調關稅分攤為主要策略。

製造業前三大採取策略依勾選比率排序分別為：「與客戶討論關稅分攤機制」（43.2%）與「提高美國以外市場占比（分散客戶）」（40.1%），「採取暫緩觀望政策，不做任何重大決策與營運策略調整」（39.5%）與「增加客戶溝通（如交期與存貨準備）」（39.5%）則並列第三。

製造業 美國經濟

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