中經院公布台灣採購經理人營運展望 製造業估今年營收不如去年

中華經濟研究院今（25）日公布「2025年上半年台灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示，受關稅、貨幣市場波動與地緣政治的不確定性影響，製造業和非製造業廠商的全年展望都不甚樂觀。製造業甚至預估今年全年營收較去年減少1.55%，採購價格卻攀升0.2%，並預期全年平均銷售價格、產能利用率都負成長，分別為-0.49%與-2.87%。

中經院調查顯示，今年上半年，製造業營運狀況指數中斷連續2期擴張，轉為緊縮，指數較2024年下半年指數的51.6%，回跌9.1個百分點至42.5%，且表現不如2024年下半年之預期的51%。

而關稅、貨幣市場波動與地緣政治的不確定性，更使製造業「預期」今年下半年營運狀況仍將較上半年緊縮，指數為44%。對製造業的利潤率影響也相當顯著，上半年製造業採購價格指數已連續三期呈現上升，但從利潤率來看，製造業持續高估自身企業的利潤率表現，再加上非預期的關稅與匯率波動，上半年製造業利潤率已連續兩期下降，指數續跌13個百分點至30.1%，為2020年下半年以來最快下降速度，且指數遠不如2024年下半年預期的44.9%。

更慘的是，製造業仍「預期」今年下半年利潤率，仍將較今年上半年下降，指數落至34.7%。

在非製造業部分，營運狀況指數已連續四期擴張，但自2024年下半年起非製造業營運表現都不如預期，最新2025年上半年營運狀況指數更較2024年下半年指數大跌11.3個百分點至52.2%。同時，非製造業持續回報營運成本攀升與轉嫁壓力。截至2025年上半年，非製造業採購價格（營運銷售成本）指數，已連續9期維持在60%以上的上升速度，指數為65.7%。

針對下半年，非製造業亦「預期」採購價格將持續較2025年上半年上升，指數為58.6%。但是，利潤率從2025年上半年中斷連續2期上升轉為下降，只剩44.5%，遠低於2024年底預期。

展望下半年，非製造業「預期」2025年下半年營運狀況將會持續擴張，指數為53.3%，惟業者對利潤率表現不樂觀，「預期」下半年利潤率將持續較2025年上半年下降，指數為47.8%。

非製造業並預估，2025年全年營業收入與資本支出皆較2024年增加，年增率估算分別為1.65%與2.13%，皆遠低於2024年增率的4.9%與7.18%；預估2025年全年薪資費用與採購價格（營業、銷售成本）皆將較2024年持續增加，年增率分別為1.93%與2.84%。