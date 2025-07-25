快訊

90年代暑假流行送小孩去打坐？兒童禪修營曾掀熱潮 卻因這1事退燒

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」 堅拒第3國調解

台北市會計師公會訪中央社 攜手贈閱推廣國際觀

中央社／ 台北25日電

台北市會計師公會連續6年參加「全球中央」雜誌公益永續贈閱，今年持續捐贈200本給學校與兒童關懷協會等機構，公會理事長傅文芳今天拜會中央社社長胡婉玲，雙方強調培養國際觀的重要性，並針對淨零永續、人才培育等議題進行交流。

為協助年輕學子拓展國際觀、接軌世界，台北市會計師公會今年連續第6年參與「全球中央」雜誌公益永續贈閱，傅文芳下午率公益公關委員會主委吳淑媛、總幹事張秀蒼等人拜訪中央社。

胡婉玲表示，中央社將對「全球中央」雜誌進行調整，未來將持續以教育與文化為核心，同時朝報導內容更國際化邁進，並透過雜誌電子化結合影音新聞形式，進一步擴大社會影響力。不僅期盼為台灣民眾帶來更多元的國際視野，也希望將內容推廣至海外閱聽眾。

傅文芳指出，國際觀是教育中不可或缺的一環，台北市會計師公會長期重視下一代的培育，也相當關注偏鄉學生因資源有限所面臨的資訊落差。「全球中央」雜誌匯集中央社對國際趨勢的深度觀察與報導，透過公會推動公益贈閱，讓學子有機會接觸國際議題、拓展視野，意義深遠。

今天會中雙方除進行公益捐贈儀式，交流亦觸及淨零ESG、數位轉型、資安輔導、人才培育等多元議題，傅文芳也允諾台北市會計師公會將針對營運韌性、企業轉型等專業領域，與中央社展開進一步合作。

台北市會計師公會今年捐贈200本「全球中央」雜誌，遍及北中南地區，包含多所國中與大專院校會計系，以及育幼院、兒童關懷協會、更生少年關懷協會等。

偏鄉

延伸閱讀

咖啡飄香慢慢聊 新北汐止秀山據點長輩開心品嚐分享

證交所催動永續揭露

桃園社企創業競賽首度增社會影響力組 張善政勉勵青年發揮社會影響力

何志偉：亞洲台商不只是企業家　更是台灣外交隊

相關新聞

中經院調查台製造業廠商最憂慮5大議題 第一名是這個

中經院今天表示，2025上半年「匯率波動」成為台灣製造業最關注議題，勾選比率為73.9%，較2024年12月調查結果攀升...

央行臉書追念「亞洲最佳財長」邱正雄 精神不朽金融戰將

曾擔任央行副總裁的前財政部長邱正雄在7月22日因病辭世，享壽83歲。央行臉書「今天向誰致敬」發文追念「亞洲最佳財長」邱正...

中油反駁天文數字舉債投資美國 阿拉斯加投資案還在洽議中

外界質疑台灣中油公司將以天文數字舉債投資美國，中油澄清，絕非事實，現階段仍在洽議中，並表示任何投資計畫都會經過各面向嚴謹...

中經院公布台灣採購經理人營運展望 製造業估今年營收不如去年

中華經濟研究院今（25）日公布「2025年上半年台灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示，受關稅、貨幣市場波動與地緣政治的...

台灣無人機產業加速起飛 加拿大記者專文分析

全球科技雜誌「連線」（Wired）刊登一篇由加拿大記者所寫的文章，分析台灣無人機產業的優勢與劣勢。溫哥華台灣貿易中心主任...

萬豪完成併購 citizenM 加速擴展生活風格旅宿

萬豪國際集團（MAR）宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。此舉將進一步強化萬豪在精選服務領域的全球布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。