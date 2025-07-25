台北市會計師公會訪中央社 攜手贈閱推廣國際觀

台北市會計師公會連續6年參加「全球中央」雜誌公益永續贈閱，今年持續捐贈200本給學校與兒童關懷協會等機構，公會理事長傅文芳今天拜會中央社社長胡婉玲，雙方強調培養國際觀的重要性，並針對淨零永續、人才培育等議題進行交流。

為協助年輕學子拓展國際觀、接軌世界，台北市會計師公會今年連續第6年參與「全球中央」雜誌公益永續贈閱，傅文芳下午率公益公關委員會主委吳淑媛、總幹事張秀蒼等人拜訪中央社。

胡婉玲表示，中央社將對「全球中央」雜誌進行調整，未來將持續以教育與文化為核心，同時朝報導內容更國際化邁進，並透過雜誌電子化結合影音新聞形式，進一步擴大社會影響力。不僅期盼為台灣民眾帶來更多元的國際視野，也希望將內容推廣至海外閱聽眾。

傅文芳指出，國際觀是教育中不可或缺的一環，台北市會計師公會長期重視下一代的培育，也相當關注偏鄉學生因資源有限所面臨的資訊落差。「全球中央」雜誌匯集中央社對國際趨勢的深度觀察與報導，透過公會推動公益贈閱，讓學子有機會接觸國際議題、拓展視野，意義深遠。

今天會中雙方除進行公益捐贈儀式，交流亦觸及淨零ESG、數位轉型、資安輔導、人才培育等多元議題，傅文芳也允諾台北市會計師公會將針對營運韌性、企業轉型等專業領域，與中央社展開進一步合作。

台北市會計師公會今年捐贈200本「全球中央」雜誌，遍及北中南地區，包含多所國中與大專院校會計系，以及育幼院、兒童關懷協會、更生少年關懷協會等。