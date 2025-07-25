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台灣無人機產業加速起飛 加拿大記者專文分析

中央社／ 溫哥華24日專電
無人機示意圖。 圖／ingimage
無人機示意圖。 圖／ingimage

全球科技雜誌「連線」（Wired）刊登一篇由加拿大記者所寫的文章，分析台灣無人機產業的優勢與劣勢。溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏表示，加拿大正推進無人機領域，台加雙方在無人機供應鏈和研發生產上有龐大合作潛力。

台灣的無人機產業正加速起飛中，引起了加拿大資深國安和科技調查記者林恩（Justin Ling）的注意，今年5月他赴台灣深度採訪政治、國防和科技等一系列問題，其中研究了台灣的無人機產業發展。

7月23日他發表「台灣正全力研製無人機，避免為時已晚」（Taiwan Is Rushing to Make Its Own DronesBefore It's Too Late）專文，稱面對中國可能武力犯台的威脅，台灣正加緊腳步打造本土無人機產業，期盼達到2028年每年量產18萬架無人機的雄心目標。

文章引述國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）政策分析師方怡然的說法，提到台灣有能力研發生產世界最好的無人機，但當前面臨一些結構性挑戰，例如高昂的製造成本、國內外的訂單不足等。

方怡然坦言，中國無人機製造大廠「大疆創新」（DJI Technology）在平衡環、光學感測器及天線等關鍵零組件具壓倒性優勢，讓許多國家被迫只能採購其天線及晶片。台灣有能力生產無人機晶片和天線等零組件，但企業只有在獲得更多訂單的情況下才能擴大投資量產以降低成本。

文章提到，台灣無人機產業若能爭取到美國的支持，就有了經濟規模。美國正全力朝向「無人機非紅供應鏈」，推動「藍色無人機倡議」，台灣廠商若能列入美國防部的「藍名單」，就有機會獲得數千萬、甚至數億美元的採購訂單。

從烏克蘭和俄羅斯的戰爭，到以色列和伊朗的戰爭，全世界都體認到無人機在戰事中扮演重要角色。

邱仕敏受訪表示，加拿大正全力推進無人機產業，聯邦政府已宣布擴大國防支出和加速基礎建設，而無人機不僅是軍方採購上的重點，也是進行搜索、物流配送、消滅森林大火等民間使用上的重要工具，相關商機極為龐大。

今年初加拿大皇家騎警為監控邊境毒品和非法偷渡，購買了中國大疆無人機，最終遭美國禁止於加美邊境使用，這讓加拿大學到了教訓。

邱仕敏說「如果要尋找『非紅供應鏈』，台灣絕對是一個好選擇。若以產業互補性來說，加拿大有研發力、有關鍵礦產，台灣有最先進的科技技術和生產力，在無人機領域絕對可以找到非常好的合作空間。」

無人機 加拿大

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