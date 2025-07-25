快訊

桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

聽新聞
0:00 / 0:00

中油反駁天文數字舉債投資美國 阿拉斯加投資案還在洽議中

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油澄清天文數字舉債投資美國的傳聞，阿拉斯加投資案目前仍與美方洽議中。記者陳儷方／攝影
中油澄清天文數字舉債投資美國的傳聞，阿拉斯加投資案目前仍與美方洽議中。記者陳儷方／攝影

外界質疑台灣中油公司將以天文數字舉債投資美國，中油澄清，絕非事實，現階段仍在洽議中，並表示任何投資計畫都會經過各面向嚴謹程序評估，再依據評估結果審慎做出決策，籲請社會各界勿傳播不實言論。

中油表示，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持續開拓上游油氣與新能源等業務領域，不排除任何具有前景的合作計畫，但外界未經查證即指中油將以天文數字舉債投資美國，中油表示遺憾。

為確保國內能源供應安全、提高自主能源比例及擴大營運領域，中油表示，針對任何具有前景的合作計畫，均從法令規定、行銷、技術、工程、生產製造、環境影響、財務、經濟效益及風險等各面向進行分析評估，依規定完成可行性研究報告，再經公司各項審議程序後，提報主管機關審查並依相關規定辦理。

有關中油擬爭取阿拉斯加LNG（液化天然氣）計畫上游投資參與權，中油說明，他們是以能源安全、多元供應與長期投資效益等因素為評估基礎，與以往因採購LNG而取得上游投資機會目的相同，現階段仍與美方洽議中，外界質疑台灣中油以天文數字舉債投資美國一事，絕非事實。

中油表示，將兼顧本業與轉型前瞻，持續確保國內能源供應與安全，以多元、創新滾動調整經營目標與方向，追求永續經營。

美國 中油公司

延伸閱讀

中對美3大主要能源進口 6月幾清零 美：不希望與中脫鉤

日關稅25％下調15％ 趙少康：美國主權基金最可笑

經部：台電中油提加薪3.5% 待台糖台水送件一併審查

中油：明（21）日起汽、柴油價格不調整

相關新聞

台經院預估台灣全年經濟成長「前高後低」 GDP年增率預估3.02%

台經院今日公布最新的國內總體經濟預測暨景氣動向調查，在本次總體經濟預測更新中，儘管美國關稅政策仍構成潛在風險，但受惠於對...

對等關稅是否有期望值？ 吳東亮：低於日韓會比較有利

工商協進會25日舉辦會員大會，理事長吳東亮會前接受採訪時提到，對於美國對等關稅進展，當然是希望我國關稅越低越好，也期待我...

台灣無人機產業加速起飛 加拿大記者專文分析

全球科技雜誌「連線」（Wired）刊登一篇由加拿大記者所寫的文章，分析台灣無人機產業的優勢與劣勢。溫哥華台灣貿易中心主任...

中油反駁天文數字舉債投資美國 阿拉斯加投資案還在洽議中

外界質疑台灣中油公司將以天文數字舉債投資美國，中油澄清，絕非事實，現階段仍在洽議中，並表示任何投資計畫都會經過各面向嚴謹...

央行臉書追念「亞洲最佳財長」邱正雄 精神不朽金融戰將

曾擔任央行副總裁的前財政部長邱正雄在7月22日因病辭世，享壽83歲。央行臉書「今天向誰致敬」發文追念「亞洲最佳財長」邱正...

萬豪完成併購 citizenM 加速擴展生活風格旅宿

萬豪國際集團（MAR）宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。此舉將進一步強化萬豪在精選服務領域的全球布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。