中油反駁天文數字舉債投資美國 阿拉斯加投資案還在洽議中

外界質疑台灣中油公司將以天文數字舉債投資美國，中油澄清，絕非事實，現階段仍在洽議中，並表示任何投資計畫都會經過各面向嚴謹程序評估，再依據評估結果審慎做出決策，籲請社會各界勿傳播不實言論。

中油表示，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持續開拓上游油氣與新能源等業務領域，不排除任何具有前景的合作計畫，但外界未經查證即指中油將以天文數字舉債投資美國，中油表示遺憾。

為確保國內能源供應安全、提高自主能源比例及擴大營運領域，中油表示，針對任何具有前景的合作計畫，均從法令規定、行銷、技術、工程、生產製造、環境影響、財務、經濟效益及風險等各面向進行分析評估，依規定完成可行性研究報告，再經公司各項審議程序後，提報主管機關審查並依相關規定辦理。

有關中油擬爭取阿拉斯加LNG（液化天然氣）計畫上游投資參與權，中油說明，他們是以能源安全、多元供應與長期投資效益等因素為評估基礎，與以往因採購LNG而取得上游投資機會目的相同，現階段仍與美方洽議中，外界質疑台灣中油以天文數字舉債投資美國一事，絕非事實。

中油表示，將兼顧本業與轉型前瞻，持續確保國內能源供應與安全，以多元、創新滾動調整經營目標與方向，追求永續經營。