台灣新創水準提升 柏克萊加速器盼拓展更多合作

台灣10家新創團隊近期赴矽谷培訓。加州大學柏克萊分校新創加速器總經理陳世樸今天受訪指出，台灣新創團隊每年水準都在提升，正規劃拓展與台灣方面的合作，也期盼美國政府政策不要影響台美新創間的交流。

台灣10家新創團隊今天在矽谷進行成果展示；首家獲AI晶片大廠輝達（Nvidia）投資、能以AI及數位孿生技術協助半導體公司建廠的宇見智能（MetAI）積極拓展美國市場，鎖定半導體、倉儲業，並規劃進攻資料中心，已與輝達討論如何將技術推進。

美國政府推動製造業回流，宇見智能共同創辦人兼執行長余泰萬（Daniel Yu）接受中央社訪問表示，半導體公司建廠需求增加，這對公司來說是一個好消息。

宇見智能為經濟部選送的10家新創團隊之一，其他還包括譜慧科技、赫侖、繁晶科技、介觀生醫等公司，囊括醫療、通訊、AI等領域。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）新創加速器SkyDeck總經理陳世樸（Sibyl Chen）告訴中央社，SkyDeck過去幾年合作接觸過近70家台灣新創，每年團隊的水準都在提升，未來1年的目標，是希望拓展與台灣方面更多的合作。

參與團隊指導的史丹佛大學（Stanford University）工學院聯合講師余（Danny Yu）表示，台灣創業家很多是碩士、博士等技術型人才，因此可以將技術上的專業知識應用到非常具體的商業問題，並能提出更深層次、更具差異化的技術解決方案。

他說，這是台灣創業家一項很特別的優勢。

美國關稅和移民政策也對新創圈產生衝擊。陳世樸觀察，許多投資人持續觀望大環境的變化，希望最終對創投和新創公司有利。最近，國際新創團隊對於美國政治氛圍確實有了更多顧慮，但矽谷新創圈需要人才，期盼政策不要影響台美新創間的交流。

陳世樸也說，現階段並未聽到創投因為關稅因素而不投資。