央行臉書追念「亞洲最佳財長」邱正雄 精神不朽金融戰將

曾擔任央行副總裁的前財政部長邱正雄在7月22日因病辭世，享壽83歲。央行臉書「今天向誰致敬」發文追念「亞洲最佳財長」邱正雄。內文如下:

前行政院副院長、前財政部長，並曾擔任央行副總裁的邱正雄先生，不幸於2025年7月22日因病辭世，享壽83歲。邱正雄任公職期間，曾帶領台灣解除多家金融機構危機，更被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」；卸任公職後，曾領導多家民間金融機構，兼具政策視野與實務經驗。今天就讓小編帶大家一同緬懷這位深深影響我國金融制度與市場發展的金融大將。

邱正雄1942年出生於花蓮。他曾在專訪中笑說，國中時熱愛布袋戲、武俠小說與撲克牌，甚至玩到差點被學校退學。考上花蓮中學後，他開始奮發念書，以優異成績考上台大經濟系，讓家人跌破眼鏡。邱正雄於1964年取得台大經濟系學士學位，1968年取得台大經濟學研究所碩士學位後，短暫任職於廣告公司。隨後受張漢裕教授邀請回母校擔任助教，先後協助多位經濟學巨擘教學，學術底子扎實，故獲傅爾布萊特獎學金（Fulbright Program）赴美，於俄亥俄州立大學（Ohio State University）完成碩、博士學位。

邱正雄擁有深厚的貨幣銀行學功力，曾任央行多項要職，金融歷練完整。1970年代，台灣經貿快速發展，政府亟需財經專才。時任經濟部長張茲闓引薦邱正雄進入央行服務，開啟他在央行的職涯。當時他剛從美國取得博士學位，以行務委員任用；歷經業務局副局長、外匯局副局長、業務局局長及副總裁，成為那段期間貨幣、信用及外匯政策的重要推手。1985~1987年在擔任業務局局長期間，協助本行穩定物價、支持產業升級；1988年升任副總裁後，他向時任央行總裁張繼正建議升息，以抑制通膨壓力；1989年，在當時台灣錢淹腳目的年代，大幅調升央行重貼現率13碼，並調高銀行法定存款準備率，有效為當時過熱的股市、房市降溫。

邱正雄的部屬曾稱讚他做事細心，研究問題一絲不苟，連細節都不放過。他待人沒有高官架子，在出差時自己搬行李，與同仁相處就像朋友般自然融洽。工作之餘，邱正雄熱愛桌球及高爾夫球，休假時常打球放鬆工作壓力。他還曾經參加中央機關桌球錦標賽，雖然當時帶病上場仍表現亮眼，率領央行桌球隊勇奪冠軍！

1996年，前總統李登輝上任不到1個月，便延攬邱正雄出任財政部長。當時央行特地舉辦歡送會，送別這位在此深耕的同仁。邱正雄在致詞時感性表示，自己在央行服務長達21年，離情難以言喻，並盛讚時任總裁許遠東是「天生的中央銀行家」；許遠東也回應祝福，盼未來央行與財政部一家親，持續密切合作。

邱正雄力抗金融風暴，被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」。邱正雄在擔任財政部長期間，奉命執行兩稅合一；他使命必達，1998年1月，全額扣抵的兩稅合一制正式上路。此外，他還建議經濟部於「公司法」增列對母子公司交叉持股及關係企業的規範。他認為交叉持股會推高集團財務槓桿，帶來銀行系統風險，也助長互相炒股的歪風。1997年，「公司法」新增「關係企業章」，惟改革時間略晚，來不及清理地雷股。隔年，亞洲金融風暴波及台灣，股市爆發大規模股災，多家企業集團股票相繼斷頭。財政部遂於「銀行法」第33條增列關係企業授信規範，改善監理漏洞。此外，為協助銀行打銷呆帳，邱正雄將金融業營業稅從5%降至2%，利用節省的稅負透過金融重建基金，改善金融機構經營體質。

值得一提的是，為了推動公股行庫為企業紓困、重振股市並重建市場信心，邱正雄幾乎是蠟燭兩頭燒。據說在最忙碌的那幾週，他主持了無數場夜間會議與清晨會議，幾乎沒時間休息，靠著驚人的體力與意志力撐過這場金融風暴。他的夫人張美保曾表示，對他日以繼夜地操勞感到憂心，甚至希望媒體別再誇他，怕他越來越不珍惜自己的身體。

身為救火隊大隊長，邱正雄陪伴台灣走過無數次的金融機構危機，對金融制度改革與市場發展影響深遠。

邱正雄於2000年卸下財政部長職務後，曾擔任大華證券董事長、安泰商業銀行董事長。2008年全球金融危機爆發，政經局勢不穩，他受馬政府之託出任行政院副院長以穩定軍心。當時，他迅速察覺銀行同業拆款市場，流動性有急遽下降的問題；在他建議下，劉兆玄內閣將銀行同業拆款納入存款保障範圍，有效防止金融業的資金流動性進一步惡化。2017年，他緊急出任永豐金控董事長，致力於改善該金控的公司治理。

邱正雄被譽為「金融救火隊大隊長」，數度親上火線救市，化解一次又一次的金融機構危機。他的專業與遠見，屢屢在關鍵時刻發揮作用，深受各界敬重。2016年，他榮獲號稱國內金融界的奧斯卡—金融研訓院第8屆菁英獎「特殊貢獻獎」，《台灣銀行家》雜誌更讚譽他為金融界的「活字典」。2021年，《財訊》金融獎評審團也一致推舉他為「金融奉獻獎」得主，給予他長年貢獻最崇高的肯定。

邱正雄夫婦鶼鰈情深，他與夫人張美保當年竟是在台大醫院邂逅！邱正雄大三暑假時，因生病住進台大醫院，當時是台大護理系派到台大醫院實習的張美保，剛好被分配到負責照顧這一床病人，兩人因此結緣，張美保就這樣照顧了邱正雄一輩子。邱正雄在美國求學的5年期間，張美保也在身旁陪伴，一邊照顧他和孩子，一邊在大學醫院擔任護士工作，幫忙分擔家計，讓他沒有後顧之憂。近幾年，因張美保身體狀況欠佳，邱正雄無微不至地照顧摯愛，反而忽略了自身健康。

過去一年多來，他的健康狀況急轉直下，最終不敵病魔，於日前辭世。感謝邱正雄在將近半世紀的歲月裡，在央行、財政部，乃至行政院的工作崗位，陪伴台灣金融業度過重重難關，見證制度改革與市場茁壯。他的貢獻，將長留台灣金融史冊，也永遠留在我們心中。