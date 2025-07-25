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美對台關稅壓力升溫 高仙桂揭兩策略：關稅高一點也不怕

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國發會副主委高仙桂出席研討會致詞。胡順惠攝
國發會副主委高仙桂出席研討會致詞。胡順惠攝

全球局勢正快速翻轉，台灣正面對三大外部力量交織的百年變局，包括美中貿易緊張、生成式AI帶來的產業革命，以及地緣政治持續升溫，台灣該如何因應避免中國大陸內捲？國發會副主委高仙桂25日直言，這些改變將迫使台灣進行新一波結構調整，而唯一的解方，就是讓產業變更強。

高仙桂25日出席中經院研討會時致詞表示，在面對外在競爭壓力與中國內部市場內捲衝擊下，台灣要有能力站穩陣腳，最根本的作法，就是提升產業競爭力，其中最重要的兩個方向，分別是確保台灣在半導體與AI領域的領先優勢，以及協助中小微企業進行數位化與結構轉型。

高仙桂指出，半導體與AI是台灣未來成長動能的關鍵，國發會已在「五大新興產業」基礎上，提出「AI新十大建設」，以鞏固台灣的科技實力，維持在國際市場的話語權，「只要夠強，關稅高一點也不怕。」

同時，政府也將資源導向中小企業，協助他們面對匯率波動與市場壓力。高仙桂指出，AI創新應用將成為中小微企業轉型的重要工具，政府正推動多項數位化輔導與升級方案，協助企業邁向新階段發展。

除了結構調整，政府也同步強化短期經濟韌性。高仙桂指出，台灣上半年經濟成長已突破5%，全年可望達3%，在國際需求不確定性升高的情況下，政府將透過「強化經濟社會國土韌性特別條例」、152項公共建設與六大區域產業生活圈等政策，穩定內需、分散外部風險。

她也透露，為了協助企業海外布局，經濟部將在主要市場設立「台灣投資貿易中心」，提供客製化落地服務，並納入投資台灣三大方案，讓海外台商也能受惠，進一步鞏固產業鏈。

高仙桂認為，台灣曾多次在風浪中轉危為安，這一波國際變局雖大，但我們有信心，透過產業升級與政策布局，找到下一條屬於台灣的成長道路。

AI 高仙桂

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