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萬豪完成併購 citizenM 加速擴展生活風格旅宿

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
萬豪國際集團（MAR）宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。萬豪集團/提供
萬豪國際集團（MAR）宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。萬豪集團/提供

萬豪國際集團（MAR）宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。此舉將進一步強化萬豪在精選服務領域的全球布局，並為旗下「萬豪旅享家」會員提供更多元的住宿選擇。

目前，citizenM於全球有37間酒店，8,789間客房，分布於美國、歐洲和亞太地區的20多個城市。該品牌在建2間酒店，逾300間客房，也將納入萬豪旗下品牌陣營。

萬豪國際集團總裁兼首席執行官柯諾安（Anthony Capuano）表示，隨著旅行者不斷尋求將科技與真誠、以人為本的待客之道相融合的創新住宿體驗，citizenM是對我們品牌陣營的完美補充。萬豪在拓展精選服務生活方式產品方面已取得顯著成功，包括旗下的AC歐軒、Moxy和雅樂軒品牌。期待與全球賓客和萬豪旅享家會員攜手，加速citizenM 的全球布局。

交易完成後，萬豪將啟動 citizenM 酒店與萬豪系統和平臺的整合工作，預計於今年晚期完成。完成整合前，賓客仍可通過citizenM線上管道進行預訂。目前，屢獲殊榮的citizenM 會員計畫的會員仍將繼續享受相關權益，整合後如何運行的更詳細資訊將在後期公布。此外，整合完成後，citizenM 品牌將全面加入萬豪旅享家旅行計畫，為會員解鎖更多價值。

citizenM品牌創立於2008年，鎖定近年快速成長的價值導向型旅客族群。品牌以科技驅動的設計語言為核心，提供智慧型客房、沉浸式藝術與當地工藝融合的公共空間、結合協作與社交功能的起居室與會議室，並搭配即取即走的便捷餐飲服務及活力十足的屋頂平台，打造兼具設計感與機能性的住宿體驗，深受新世代旅客青睞。

布局

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