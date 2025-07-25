醫療機構也要淨零 環境部推七大綠色策略、105家醫院響應

為落實2050淨零排放目標，環境部今年加快推動醫療院所的減碳與永續治理行動。由於醫療機構為高耗能、高資源密集場所，如何協助其強化環境管理、降低碳排並提升資源循環效率，已成為我國邁向永續發展的關鍵任務。

環境部已於5月16日核定「綠色醫療推動方案」，結合衛生福利部行政資源，訂出七大策略、十四項具體行動，包括廢棄物減量、室內空氣品質改善、水資源管理、綠色化學推廣、碳盤查與綠色辦公室落實、綠色採購等，希望協助醫療機構提升碳減量與永續治理能力。未來將透過聯合訪視輔導、專業培訓及示範場域擴散，具體落實「健康台灣、綠色醫療」願景。

國家環境研究院院長劉宗勇指出，推動醫療永續已是全球趨勢，包括世界衛生組織（WHO）與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等皆呼籲醫療部門積極減碳。台灣若要強化健康體系的韌性與國際競爭力，勢必要加速與國際接軌。

為培養第一線永續推動人才，環境部2025年由國家環境研究院開辦「綠色醫療人才培訓班」，預計辦理4期課程，邀請多位醫衛與環保領域專家授課，包括衛福部醫事司司長劉越萍、台灣感染管制學會秘書長詹明錦、台大教授王根樹等。

課程內容涵蓋綠色醫療政策趨勢、碳中和與ESG實務、醫療節能減碳技術、廢棄物分類、水資源與空污處理等，並透過案例實作強化學員的實務應用能力。

全國共有105家醫學中心與區域醫院報名參與，預計總培訓人數可達160人次，有助於全面提升醫療機構的環境永續與轉型實力。

此外，環境部與衛福部也將持續辦理「醫療機構廢棄物及污染防治管理研討會」，推動院際間的經驗交流與合作，進一步強化整體污染防治能力與環境管理效能。

今年課程將依地區分為北、中、南、東四場次辦理，首場北部班7月25日於台北市集思台大會議中心舉行，報名踴躍、首週即額滿。後續課程資訊可至環保署訓練系統查詢。