統一董事長羅智先：今年為有史以來最辛苦 預期下半年挑戰加劇

統一（1216）董事長羅智先25日在DREAM PLAZA開幕記者會中表示，受到匯率、原物料持續上漲問題，當前的市場環境對集團來說是前所未有的壓力，尤其在經濟不確定性高漲的情況下，集團正面臨有史以來最為辛苦的一年，並預期下半年將恐怕更不容易。

羅智先表示，雖然集團的不同單位面對的挑戰各異，有好有壞，但統一是一個全天候運營的公司，為集團最大的優勢，就平衡性來講還是佔便宜，只能過一天算一天，再觀察市場情況。

關於營業額的期許，羅智先明言，DREAM PLAZA的商場定位與其他百貨業者有所不同，因此期望能將其營運成果交由市場與大眾來決定。他也透露，該商場的預算投入為網路數字的三倍，市場規模約為30億元。

市場越來越多百貨開出，市場競爭激烈，問及統一DREAM PLAZA如何脫穎而出，他指出，市場是否成長只有一家廠商會關心，也就是領導品牌。對於市場非領導者而言，這個市場是否持續擴張，以階段性來講還不是一個議題，目前是在想如何分配這個市場，現階段統一離領導地位還有一段距離需要前進。

在商場的定位上，羅董事長提到，信義區作為台北市最具競爭力的商圈之一，吸引了眾多業者進駐，因此DREAM PLAZA期望能將空間與社會連結，打造個人身心靈交流的場域，並成為人與人之間互動的空間。他強調，商圈競爭仍需持續觀察，並指出仍有很多空間可供探索和發展。