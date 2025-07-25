柏瑞投信：日股續揚機率高、日企美元債具投資雙機會

日本製造業曾在上世紀獨領風騷，但隨著非理性繁榮的泡沫破滅後，日本經濟陷入長達30年的低谷。然而在全球化浪潮的興起下，日本不斷調整產業結構、重振旗鼓，現在正以嶄新面貌重回國際舞台，即將再次開啟日本股債資產的黃金時代。

柏瑞投信表示，隨著日本經濟2020年開始重回成長正軌，日本股市也跟著一路回升、近年來屢創新高。此外，在日本企業發債需求強勁的帶動下，日企美元債的發債數量和發債規模亦呈現同步增長的態勢。儘管日本經濟近期受到美國關稅措施影響而略為趨緩，但市場對於日本長期總經前景仍多持樂觀態度，可透過柏瑞獨特的日本多重資產策略，全方位參與日本股債市的投資雙機會。

首先，在日股展望方面，柏瑞投資日本股票資深投資組合經理Yukihiro Iwasaki指出，日本經濟環境趨於穩定，日本實質GDP成長率長期平均維持在1%，中期亦將維持相同成長力道。儘管仍將面臨關稅政策調整的干擾，但目前日股已強勁回彈並突破解放日前的高點。

此外，自2015年東京證交所持續呼籲改善股東權益報酬率之後，日本企業治理改革展現成效，股東亦獲得強勁回報，可望支撐日股再往上攻。

在日本債市方面，相對看好日企美元債的後市。柏瑞投資日本固定收益投資團隊主管Tadashi Matsukawa表示，日企美元債的主要發行人為金融產業，且投資等級占比超過90%，擁有相對較低的違約率。

此外，從價值面來看，日企美元債當前殖利率逾4%，亦較日本股票股利和日本公債殖利率更佳，相對具有投資吸引力，並有望受惠於美國聯準會下半年的降息趨勢，未來幾個月的表現料將相對穩定。

而隨著日企美元債的需求日增，根據券商JP Morgan統計從2019年到2024年底，日企美元債的總規模從2710億美元，成長近14%到3080億美元；日企美元債的發行額，同一時期亦從630億美元成長近16%到730億美元，預期發行總規模仍將持續增長。